Pozvánky

Liszt na VŠMU, Ursiny a Ursiny, Moyzesovci, She Keeps Bees, Olja Triaška Stefanovič, C. I. T. Y., Napredovanie cúvaním

13. dec 2011 o 17:34 (kul)

Liszt na VŠMU

Dnes o 19.00 h v koncertnej sieni Dvorana VŠMU v Bratislave predstaví klaviristka Elena Letňanová tvorbu Franza Liszta z jeho posledného obdobia. Ursiny a Ursiny

Pesničky Deža Ursinyho predstaví jeho syn Jakub so skupinou Provisorium dnes v bratislavskom Nu Spirit klube o 22.00 h. Moyzesovci

Moyzesovo kvarteto dnes o 19.00 h v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave ponúka diela Cikkera a Ravela, ale aj skladbu Music For Fashion, ktorú odohrajú kontrabasisti Juraj Griglák a Robert Vizváry. She Keeps Bees

Americké duo She Keeps Bees, ktoré tvoria speváčka/gitaristka Jessica Laberee a bubeník Andy LaPlant, hrá dnes večer v KC Dunaj v Bratislave. Predkapelou sú domáci The Ills. Olja Triaška Stefanovič Dnes o 18.00 h otvorí Stredoeurópsky dom fotografie výstavu fotografií – Olja Triaška Stefanovič: Výstrahy javiska. C. I. T. Y.

Výstavu Jána Hoffstädtera, Ingrid Višňovskej a Petry Hoffstädterovej C. I. T. Y. otvoria vo štvrtok o 16.00 h v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Napredovanie cúvaním

V Mestskej galérii Rimavská Sobota bude vo štvrtok o 16.00 h vernisáž výstavy Petra Kalmusa Napredovanie cúvaním. Výstava, ktorej kurátorkou je Alena Vrbanová, potrvá do 15. februára.