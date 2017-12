Zlatý glóbus môže byť v retro vydaní

Favoritom na ceny zahraničných novinárov v Hollywoode je francúzsky experiment The Artist. Veľké nádeje si môže robiť aj George Clooney.

15. dec 2011 o 17:36 Kristína Kúdelová

Takže sláva čiernobieleho a nemého filmu sa vracia? Po vyhlásení nominácií na Zlaté glóbusy to možno povedať. Skoro do všetkých kategórií sa dostal duchaplný francúzsky The Artist, ktorý práve rozpráva (bez slov, samozrejme) o tom, ako čiernobiely a nemý film v Hollywoode zanikal.

V máji na festivale v Cannes vyhlásili za najlepšieho herca Jeana Dujardina, práve keď bol predsedom poroty Robert De Niro. Ale Artist je vydarený najmä preto, že ešte sú režiséri s takým dôvtipom, aký má Michel Hazanavicius. Obaja títo Francúzi teraz môžu získať Zlatý glóbus.

Ale aby to retro zasa nebolo také odvážne, medzi ďalšími nominovanými sú veľkofilm Stevena Spielberga War Horse a Hugo, rozprávka Martina Scorseseho v 3D.

Päť nominácií v hlavných kategóriách má film Alexandra Payna The Descendants s Georgeom Clooneym. V upútavke sa hovorí, že pri tomto filme človek plynulo prechádza od smiechu k plaču, a dá sa tomu veriť, veď Payne naposledy získal Oscara aj Zlatý glóbus za výbornú komédiu Bokovka.

A ešte k Georgeovi Clooneymu. Nakoniec môže byť on veľkým víťazom. Na glóbus je nominovaný aj ako herec z Paynovho filmu, aj ako režisér a spoluscenárista politickej drámy The Ides of March. Dve ceny pre najlepšieho herca zase môže získať Ryan Gosling, lebo je nominovaný aj za Ides of March, aj za komédiu Crazy Stupid Love, hoci dokáže hrať o dosť lepšie, ako mu stačilo na tieto filmy.

Herecké nominácie zase potvrdzujú, že najviac sa oplatí hrať v autobiografiách. Nomináciu má Michelle Williams za My Week With Marylin, Meryl Streep za Iron Lady (Margaret Thatcher) a Leo DiCaprio za drámu J. Edgar (ex–riaditeľ FBI Hoover). Brad Pitt je nominovaný za Moneyball, hoci lepšie zahral v Strome života, ktorý, prekvapivo, v nomináciách neuspel.

O glóbusoch rozhodujú zahraniční novinári v Hollywoode, víťazov vyhlásia 15. januára.