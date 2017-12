Tlieskali aj tí, čo nadávali

Najpresnejším záznamom o Havlovi zostane časozberný dokument Občan Havel. Ten sa dá považovať za akčnú komédiu.

19. dec 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Trikrát sa Václav Havel pokúšal dostať na FAMU. Jeho strýko zakladal štúdiá Barrandov, ale s ním niečo nebolo v poriadku – do školy ho neprijali. Potom prišli iné povinnosti, a keď mal konečne čas, podmienky aj podporu na svoj filmový debut, mal už sedemdesiattri rokov.

Ako režisér rozdelil kritiku

Havel sfilmoval vlastnú divadelnú hru Odchádzanie, ironickú úvahu o kancelárovi, čo sa viac­menej nedobrovoľne lúči so svojou politickou funkciou. Do kín prišiel tento film na jar. Prejavila sa v ňom nešikovnosť aj hravosť debutanta – a zároveň vplyv, ktorý v českej spoločnosti bývalý prezident mal, pretože ohlasy v médiách boli bláznivé.

Českí kritici sa nielen nedokázali na Odchádzaní zhodnúť, ešte sa aj osočovali a odkazovali si, aby vrátili svoje diplomy. „Predpokladali sme, že prijatie filmu ovplyvnia sympatie a nesympatie voči Havlovi. Nečakali sme však, že sa film stane priamo súčasťou politického boja,“ sťažoval sa producent Jaroslav Bouček.

Ale Václav Havel, hoci on bol v celej tej debate najzraniteľnejší, zostal celkom pokojný. Pred premiérou hovoril, že pozitívnym ohlasom sa zaraduje, lebo by to znamenalo, že jeho politická kariéra sa neskončí výbuchom. A keby to bolo naopak, len by si povedal: „Sú aj horšie veci ako zlý film.“

Zaujímavé bolo, že jeho prvá zahraničná cesta s filmom bola na festival do Moskvy.

Dvaja hrdinovia

Párkrát sa Havel objavil aj v dokumentoch. Dva o ňom nakrútili spisovateľ a scenárista Miloš Forman a Jan Novák. Jeden sa volá Václav Havel jede na dovolenou a rozpráva o tom, ako ho v 80. rokoch všade sledovali policajti.

Druhý rekonštruuje časy, keď pracoval v trutnovskom pivovare. Vtedy mu zakazovali chodiť mercedesom do roboty, on sa ako vinár snažil piť pivo a písal svoju hru Audiencia. V nej sú dvaja hrdinovia – spisovateľ, čo gúľa sudy, a jeho šéf, čo píše správy pre ŠtB.

„Vidím v tom metafyzický lament nad tým, že niekto sa narodí múdry, a niekto zasa hlúpy,“ hovorí Novák. Sám Havel v jeho filme príliš nevystupuje, pretože z väzenia bol traumatizovaný a keďže veľa pil, skoro nič si nepamätá.

Film, v ktorom je všetko

Najpresnejšou a najkrajšou filmovou správou o českom prezidentovi však zostáva film Občan Havel z roku 2008. Režisér Pavel Koutecký ho trinásť rokov nakrúcal úplne zblízka a po jeho smrti ho dokončil Miroslav Janek. Manipulácia pri strihu vraj neprichádzala do úvahy, Janek si myslí, že tak či tak by takýto film musel vyznieť rovnako: „Nehrozilo, že by sme mu spravili nejaký pomník, pretože nič také v záberoch nebolo. Takisto sa z nich nedal spraviť ani film, v ktorom by Havel vyznel hlúpo.“

V tomto filme je takmer všetko: ideály večného chlapca vo svetri, legendárne chvíle s Rolling Stones aj s Billom Clintonom hrajúcim na saxofóne. Havlov smútok zo smrti manželky Olgy aj ponižujúce stretnutia s Klausom a Zemanom. Je v ňom aj starnutie, aj únava. Havel nakrúcanie necenzuroval.

Keď sa film dostal do českých kín, diváci pri ňom tlieskali. To vraj režiséra Janeka viedlo k zamysleniu: „Prečo tlieskajú, keď naňho kedysi mnohí nadávali? Určite netlieskajú filmu, hoci je to celkom akčná komédia. Tlieskajú, lebo sú nostalgickí. Chýba im osobnosť, ktorá by ich podnietila k optimizmu.“