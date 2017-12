Snopko a Kaščák chystajú spomienkový koncert na Havla

Agentúra Pohoda osloví The Plastic People of the Universe, aby prišli na Havla spomínať do Bratislavy.

19. dec 2011 o 21:25 Zuzana Petková

Havlovi sa na našej Pohode páčilo.(Zdroj: ARCHÍV SME – PETER ŽÁKOVIČ)

BRATISLAVA. Spomienkový koncert na Václava Havla pripravujú bývalý minister kultúry Ladislav Snopko a hudobník Michal Kaščák. „Mal by sa uskutočniť podvečer 27. decembra v Bratislave na Námestí SNP," potvrdil Snopko. Agentúra Pohoda podľa Snopka osloví hudobníkov a české aj slovenské kapely. Medzi nimi budú Bez ladu a skladu, pražská undergroundová skupina The Plastic People of the Universe, Živé kvety, Marián Varga, Michael Kocáb, Vladimír Merta. Sprievodné akcie budú v KC Dunaj a priestore A4. Tam by mali premietnuť dokumenty o Havlovi a odohrať jeho divadelnú hru.