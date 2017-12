Nové filmy

Na Vianoce k nám nečakane prichádza aj letná prázdninová komédia The Inbetweeners.

20. dec 2011 o 17:08 aš

Alvin a Chipmunkovia 3

réžia: Mike Mitchell

Zákony filmového biznisu sú neúprosné. Čím horšie recenzie majú časti série kombinovaných hrano-animovaných filmov Alvin a Chipmunkovia, tým sú ich tržby vyššie. Predchádzajúce dva si na účet pripísali dovedna 800 miliónov dolárov. Po Timovi Hillovi a Betty Thomasovej sa réžie ujal Mike Mitchell, tvorca filmov Prežiť Vianoce a Shrek: Zvonec a koniec, ale kritiky sú ešte horšie. Výlet bláznivých hlodavcov na lodi síce vrcholí stroskotaním, no tým sa nič nekončí.

video //www.youtube.com/embed/ZeqYxxD3tF4

Domov na Vianoce

réžia: Bent Hamer

Štedrý večer v Nórsku. Milenka chystá romantiku pre svojho ženatého milenca. Opustený muž sa prezlieka za Santa Clausa, aby mohol aspoň chvíľu byť s deťmi, iný zasa dáva prednosť práci pred spoločnosťou manželky. Všetky podoby lásky sú témou šiesteho dlhometrážneho filmu nórskeho scenáristu a režiséra Benta Hamera, od ktorého sme už u nás mohli vidieť snímky Poviedky z kuchyne (2003) a Faktótum (2005).

S*áči

réžia: Ben Palmer

Na Vianoce sa k nám nečakane dostáva letná prázdninová komédia S*áči, ktorou vrcholí rovnomenný komediálny televízny seriál pre mládež, nazvaný aj „britská pomsta za Prci, prci, prcičky“.

Štvorica britských tínedžerov sa vyberie vyhodiť si z kopýtka do krétskeho letoviska. Bez skúseností, bez rodičov, bez peňazí a bez zábran. V origináli sa tento film volá The Inbetweeners Movie, český distribútor sa ho rozhodol uviesť do kín pod titulom Přizdis*áči.