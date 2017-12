Knihou roka sú Satinského Expedície z rokov 1973 až 1982

Vďaka výnimočnej grafickej úprave je dielo takmer identické s rukopisom denníkov

20. dec 2011 o 18:42 Alexander Balogh

Satinského expedičné denníky sú výnimočné obsahom, literárnym rozprávačstvom i výtvarným spracovaním.

„Zisťujeme, že nemáme s ničím vrátane seba žiadne skúsenosti,“ poznačil si do denníka Július Satinský už v druhý deň expedície Li – Li, čiže Ligapasáž – Liptov. Bola to však len chvíľková depresia, keď spolu s režisérom Petrom Oravcom trochu poblúdili a zbytočne absolvovali pätnásť kilometrov. Samozrejme, v „plnej poľnej“, s batohmi vrátane nie najľahšieho Mr. Stanleyho, ako nazývali nenahraditeľný stan.

Bonviván s láskou k horám

Dvojčlenná výprava však inak prejavila všetky chvályhodné vlastnosti pravých turistov, ktoré si zdolanie náročnej trasy vyžadovalo, veď za dva týždne pešo prešli 287 kilometrov. Denník uvádza aj mnohé ďalšie štatistiky (čistého času šliapali 102 hodín a 50 minút, čo vychádzalo priemerne vyše šesť hodín denne s hodinovou rýchlosťou 2,813 km, napríklad), mapy, nákresy trás, faksimile listov a kresieb.

To všetko vo výnimočnej grafickej a polygrafickej úprave, ktorou sa trnavský Pergamen zaslúžil o to, že kniha Expedície 1973 – 1982 (Slovart v spolupráci s Edition Ryba), edične pripravená Satinského dcérou Luciou, je nielen úžasným čítaním, ale aj výtvarným artefaktom, vizážou takmer identickým s rukopisom denníkov.

„Bola to radostná robota, hoci celé to malo zaujímavý rozmer, všetkým, ktorí nás chvália za tú knižku zo žartu hovorím, že mám vynikajúcu schopnosť robiť veci draho,“ hovorí Juraj Heger, riaditeľ vydavateľstva Slovart. „A toto je presne ten prípad, takmer čokoľvek, čo si nevymysleli grafici sami, si vymysleli moji kolegovia. Ale konečný výsledok stojí za to – veľa ľudí je uchvátených už len tým, keď ju držia v ruke.“

Pre mnohých je už samotný fakt, že Satinský, tento bonvivánsky komik a herec bol aj vášnivý turista, veľkým prekvapením. V uvedenom období zorganizoval šesť expedícií, na ktorých mu robili spoločníkov striedavo spisovatelia Vlado Bednár a Tomáš Janovic, či botanik a súčasný rektor UK Karol Mičieta alebo členovia rodiny a ich kamaráti.

Stovky kilometrov

„Nebol som prekvapený, vedel som, o čom píše,“ pokračuje Heger. „Veď v závere prvej expedície sa Satinský zastavil v Dolnom Kubíne u môjho otca a starej mamy, kde som trávil prázdniny. Pamätám si, ako vyzeral, ako som mu utekal po pivo.“ Autor knihy však vo svojich zápiskoch „spresňuje“ chlapčenské zážitky budúceho vydavateľa. Nezostalo len pri pive, počas pobytu v Kubíne sa zoznámil (s čím nemal naozaj problémy a opis zážitkov s najrôznejším ľuďmi, ktorých stretával počas expedícií, tvoria v knihe rovnako pútavú časť rozprávania ako stretávanie s prírodným živlom) s viacerými príjemnými osobami. „Zdrúľal som sa ako 50 Dánov a 100 Rusov dohromady,“ s radosťou opisuje Satinský záver expedície Li – Li.

Napriek tejto epizóde boli výpravy v slovenských a českých horstvách (a jedna v Alpách) predovšetkým úctyhodným športovým výkonom so stovkami prešliapaných kilometrov. Satinského zmysel pre humor, literárna hravosť a rozprávačské umenie povyšuje autentický (aj keď s vítanou mierou mystifikácie) dokument na dokonalý literárny zážitok.

Jediným „problémom“ knihy je, že kníhkupci a distribútori ju nie vždy majú poruke. „Minulý týždeň sa urobila prvá dotlač a už je na trhu, objednaná je už aj tretia dotlač,“ hovorí Juraj Heger.

Knihy 2011 Čo mohlo byť inak Vlaňajšie knihy. Medzi knihami, ktoré získali hlasy v ankete, sú aj vlaňajšie tituly. Najvypuklejšie je to u Vilikovského Psa na ceste, ktorý sa umiestnil v Top 5. V súlade s názvom ankety je to v poriadku, nejde o súťaž tohtoročných noviniek, ale o udalosť roka konkrétneho čitateľa. A tou môže byť aj staršia kniha. Decembrové knihy. Je u nás bežné, že veľa vydavateľov ponúka knihy až v závere roka. Tie majú svojský osud – už spomínaný Pes na ceste sa tak vlani nestihol dostať do hlasovania, čerstvým tohtoročným príkladom je kniha Pavla Branka Proti prúdu. Napriek krátkemu času na trhu sa však takmer dostala do prvej päťky, inak by asi skončila ešte vyššie.