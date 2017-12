Pyšná Perinbaba sama doma. Už zase?

Na Vianoce televízie vysielajú každý rok tie isté filmy. Čo o nich ešte nevieme?

22. dec 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Na Vianoce televízie vysielajú každý rok to isté. Možno naozaj milujete rozprávky, romantické príbehy a rodinné komédie. A možno ste na reprízy po rokoch už alergickí. Čo ešte o vianočných filmoch nevieme?

Pyšná princezná (1952)

Prvá tuzemská filmová rozprávka je zároveň i najúspešnejším československým filmom vôbec. V kinách ju videlo 8,2 milióna divákov. Realita roku 1952 však mala ďaleko od rozprávky.

V temnej ére stalinizmu a politických procesov film Bořivoja Zemana viditeľne poznačila dobová ideológia. Podozrivé je samotné miesto deja. Kráľovstvá, z ktorých jedno je harmonické a veselé a v druhom je zakázané spievať, akoby pripomínali znepriatelené politické bloky cez studenú vojnu.

Isté je, že divákov najmenej zaujímalo to, či senilný panovník Stanislav Neumann („Odvolávam, čo som odvolal, sľubujem, čo som sľúbil!“) predstavuje prezidenta Eduarda Beneša, rozprávku si totiž zamilovali.

Pri nakrúcaní si do oka padli aj princ a princezná. V päťdesiatych rokoch bolo škandálom, keď sa Vladimír Ráž a Alena Vránová rozviedli so svojími vtedajšími partnermi, aby sa mohli vziať. Vránovou opustený spisovateľ Pavel Kohout, za to verejne pomstil, napísal divadelnú hru o nevernej manželke.

No aj Ráž o neskôr utiekol k mladšej žene a Vránová zostala celý život sama.

Tri oriešky pre Popolušku (1973)

V titulkoch obľúbenej rozprávky chýba meno scenáristu Františka Pavlíčka. Zakázaný český spisovateľ po roku 1968 pracoval v robotníckych povolaniach.

Rozšírený je názor, že film Václava Vorlíčka vznikol, aby vytlačil z povedomia televíznu Popolušku, kde účinkoval nežiaduci emigrant Jan Tříska.

Zvláštnosťou rozprávky je zimná atmosféra. Nebola však v pláne, mala sa odohrávať v lete. Zmenu ročného obdobia presadila východonemecká spoločnosť DEFA, ktorá potrebovala zamestnať ľudí v decembri.

Samostatným problémom boli zvierací herci. Dnes by vzbudilo protesty, ak by režisér zvieratá na pľaci inštruoval palicou. Keď colníci zakázali cez hranice prevážať zvieratá, kôň Jurášek mal v Nemecku dabléra.

Rozprávka, ktorú režisér Vorlíček vyfúkol svojmu odporcovi Jiřímu Menzlovi, je obľúbená v zahraničí, od Anglicka, Nemecka, Škandinávie, Ruska po Spojené arabské emiráty. S poľským dabingom ju vysielala aj stanica BBC.

Na internete je anglický fanklub s petíciou, aby Supraphon vydal kvalitnejší soundtrack, na saskom zámku Moritzburg film oslavuje tematická výstava.

S tebou ma baví svet (1982)

Na Facebooku má rodinná komédia neuveriteľných 279-tisíc fanúšikov a nezistený počet antifanúšikov.

Tí prví oceňujú milých detských hercov, humorné hlášky a pesničkový hit Sladké mámení. Druhým najviac prekážajú ukričané deti, fekálne zameraný humor a rovnaká pesnička v playbacku Zdeny Studenkovej (spieva Helena Vondráčková).

Príbeh pánskej jazdy sa odohráva v Jeseníkoch, no nakrúcal sa v Krkonošiach. V roku 1983 mal podľa databázy IMDb premiéru v USA.

Komédia Marty Poledňákovej neobsahuje nič politické a predsa ju dnes obviňujú z politických pozícií. Niektorým stelesňuje únikovú zábavu, ktorej účelom v čase normalizácie bolo odpútať pozornosť od politiky.

Perinbaba (1985)

Nemci jej vravia Frau Holle, Angličania The Feather Fairy. Začiatkom osemdesiatych rokov bratislavská Koliba začala vyrábať rozprávky v koprodukcii so Západným Nemeckom. Výhodou spolupráce nebola len lepšia kvalita nakrútených filmov, ale aj valuty pre štátnu pokladnicu.

No ešte desať rokov predtým Juraj Jakubisko patril medzi zakázaných režisérov. Nakrúcať mohol jedine dokumenty a čudesné socialistické reklamy.

V Perinbabe si v jednej zo svojich posledných filmových úloh zahrala manželka talianskeho režiséra Federica Felliniho Giulietta Masina (zomrela 1994). Traja herci hrali postavu Jakuba - Vlastimil Drbal, Eman Hason a Tobias Hoesl. Môžte hádať, v akej úlohe sa objavuje autor filmovej hudby Petr Hapka.

Z jarného nakrúcania v Zázrivej pochádza historka o objednaných autách vápna, ktoré malo predstavovať umelý sneh. Ráno na pľaci filmári objavili rozprášené sivé vápno namiesto bieleho a objednávku museli opakovať.

Po premiére Perinbaby Slovensko zažilo snehovú kalamitu. Július Satinský spomínal ako bolo začiatkom roka 1986 v Bratislave mínus štrnásť stupňov, „autá boli zapadané až po strechu a niektorí šli do práce na bežkách“.

Sám doma (1990)

Cez sviatky rodina odcestuje na dovolenku a zabudne najmladšie dieťa v dome, kam sa pokúšajú vlámať dvaja slabomyseľní zlodeji. Úloha na mieru Macaulay Culkina urobila z ukričaného blondiačika osemročnú detskú hviezdu a Sám doma sa stal celosvetovo najlepšie zarábajúcim filmom roku 1990.

Už menej je známe, že prvého zlodeja pôvodne nemal stvárniť Joe Pesci, ale Robert De Niro, že filmový plagát cituje slávny obraz Výkrik Edvarda Mucha a že v 55. minúte rodinnej komédie zaznie anglická nadávka shit.

Po svete chodia aj fanúšikovia speváka Elvisa Presleyho, ktorí veria, že bradatý muž v jednom zábere je osobne kráľ rokenrolu - v roku 1977 údajne nezomrel, ale v utajení čakal na príležitosť práve v tomto filme.

Úspech a peniaze rozhádali Culkinových rodičov, ktorí väčšinu majetku premrhali na právnikov. Na úspech filmu Sám doma a pokračovania Sám doma 2: Stratený v New Yorku (1992) už Culkin nikdy nenadviazal.

Štrnásťročný Macaulay oznámil, že odchádza do dôchodku, neskôr objavil drogy, alkohol a rýchlu jazdu autom. V roku 2004 mu za držanie marihuany a liekov bez predpisu dokonca hrozilo väzenie.

V tom istom roku sa rozviedol s Rachel Minerovou, ktorú si vzal v roku 1998. Tento rok, po rozchode s herečkou Milou Kunisovou, si začal so španielskou pornohviezdou.

V roku 2005 Culkin svedčil v procese speváka Michaela Jacksona obvineného zo zneužívania detí. Vypovedal, že strávil niekoľko nocí v posteli kráľa popu, no vraj sa tam nedialo nič nemravné.