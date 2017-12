Desať piesní, bez ktorých by neboli Vianoce

Koledy a vianočné piesene boli a sú jednou z najrozšírenejších vianočných zábav. Koledy v stredoveku šírili po celej Európe potulní žiaci, často účinkujúci v obľúbených vianočných hrách. Počas vianočných sviatkov boli počuť na trhoch, v šenkoch, kláštoroch, domoch bohatých mešťanov i šľachtických palácoch.

Skladba Driving Home For Christmas anglického hudobníka Chrisa Rea zaznela prvýkrát v roku 1988. Sám autor ju označil ako „automobilovú verziu koledy“. Inšpiráciou sa mu stala dlhá vianočná cesta z Londýna domov do Middlesbrough.

Sviatočná atmosféra inšpirovala aj rockerov zo skupiny Slade. Merry Xmas Everybody z roku 1973 sa stal najúspešnejším singlom skupiny, z ktorého sa ihneď predalo vyše milióna kópií. V ankete z roku 2007 označili Briti pieseň za najpopulárnejšiu vianočnú skladbu.

Slovenskí metalisti z Tublatanky nahrali v roku 1993 po odchode basgitaristu Pavla Horvátha album vianočných kolied Poďme bratia do Betlehema. Maťo Durinda doteraz obhajuje kvalitu svojej skupiny slovami „aspoň máme pekný vianočný album“.

Dean Martin - Let it Snow!

Pieseň napísal za mimoriadne horúceho dňa v Hollywoode roku 1945 Sammy Cahn, hudbu zložil Jule Styne. Ako jeden z prvých jej prepožičal hlas Frank Sinatra. My si pustíme populárnu verziu od herca Deana Martina.

John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)

Pôvode protivojnovú pieseň z roku 1971, venovanú vietnamskému konfliktu, napísal John Lennon spoločne s Yoko Ono. Neskôr sa stala aj tradičnou vianočnou skladbou. Opätovného vydania sa pieseň dočkala v decembri 1980, krátko po Lennonovej smrti.

V roku 1996 vychádza spoločný projekt Pavla Haberu, Petra Dvorského, Karla Gotta a Slovenskej filharmónie pod vedením Ondreja Lenárda s názvom Svet lásku má. Album obsahuje rovnomennú pieseň, ktorej text prirpavil Daniel Hevier.

Podľa Guinnessovej knihy rekordov je pieseň White Christmas vo verzii naspievanej Bingom Crosbym (1941) s vyše 50 miliónmi predaných kópií najpredávanejším singlom všetkých čias.

Dalo by sa polemizovať, či je známejšia vianočná rozprávka s Libušou Šafránkovou v hlavnej úlohe alebo jej titulná skladba. Každopádne, obe sú neodmysliteľnou súčasťou štedrovečerného dňa.

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You