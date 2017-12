Oscary 2012 sa rozbiehajú

Členovia Americkej akadémie filmových umení a vied už čakajú na hlasovacie lístky.

28. dec 2011 o 16:34 tasr, kul





LOS ANGELES. Oscarová mašinéria sa práve spustila. Hlasovacie lístky 84. ročníka odovzdávania najprestížnejších filmových cien už cestujú ku 5783 členom americkej Akadémie filmových umení a vied. Musia ich vrátiť do 13. januára a potom sa začína spočítanie hlasov, na základe ktorého budú 24. januára oznámené nominácie na Oscary.

Medzi najväčších favoritov zatiaľ patria čiernobiely The Artist (na snímke), ktorý je poctou nemému filmu, rodinná dráma The Descendants s Georgeom Clooneym a 3D film Hugo a jeho veľký objav režiséra Martina Scorseseho. Slovensko do súťaže o najlepší cudzojazyčný film poslalo Cigána od Martina Šulíka.

Ceny akadémie za rok 2011 sa budú odovzdávať 26. februára v Kodak Theatre v Hollywoode.