Experiment, ktorý celkom vyšiel

Na nahrávke The Path of Totality sa stretli dva hudobné svety - Korn a producenti elektronickej hudby. Dopadlo to oveľa lepšie, ako keď sa nedávno dali dokopy Metallica a Lou Reed.

29. dec 2011 o 0:00 Michal Durdovanský

Americká skupina Korn šla vždy s dobou. V polovici 90. rokov zaujala kombináciou metalu a rapu s mrazivými výpoveďami speváka Jonathana Davisa, v roku 1999 ako jedni z prvých na svete zverejnili skladbu na internete.

Poznávacím znamením ich skupiny sa stali výborne zohratí gitaristi, ktorí striedali ťažkotonážne riffy s rôznymi pazvukmi, dopĺňajúci sa s nekonvenčnou rytmikou tvorenou perkusívnou basgitarou a bubeníkom vyžívajúcim sa v protirytmoch.

Na desiatom albume The Path of Totality Korn takmer všetko zahodili na úkor dubstepu a elektroniky. Jediným spojivom s minulosťou ostala melodika a výrazný vokál.

Nová móda

Kým vlaňajší album Korn III: Remember Who You Are sa rozpačito snažil oživiť ducha 90. rokov, teraz sa skupina rozhodla pre stávku na divokú kartu. Album nahrala so známymi producentmi elektronickej hudby. Medzi nimi je napríklad prekvapenie nominácie Grammy Skrillex, ktorý za posledný rok vyletel medzi smotánku elektronickej scény agresívnym a zároveň melodickým poňatím dubstepu, ktorý kritici nazývajú brostep.

Nie je to však úplne iný svet. Skrillex, vlastným menom Sonny Moore, je totiž bývalým frontmenom post-hardcoreových From First To Last a na krste nového albumu Korn si so skupinou zahral na gitaru.

Slabší stred

Na nahrávke sa podieľalo aj napríklad nemenej známe a ostrieľané holandské trio Noisia, ktoré skôr inklinuje k drum‘n’bass-u, alebo mladí dídžeji Datsik či Downlink.

„Títo ľudia robia niečo úplne inovatívne,“ hovorí frontman Korn Jonathan Davis. „Je to nový underground, ktorý som si zamiloval. Ale niektorí staromilskí metalisti určite nebudú nadšení z nášho nového smeru.“

Najväčším prekvapením celej nahrávky je fakt, že melodické skladby Korn znejú v dubstepovom kabátiku skutočne dobre. Rockové melódie a spev v kontraste so zvukovým spektrom dupstepu prinášajú zaujímavý výsledok, ktorý nepôsobí tak nasilu ako napríklad pozliepaná kolaborácia medzi Metallicou a Lou Reedom.

Albumu kraľuje agresívna produkcia Skrillexa v Get Up! a Chaos Lives In Everything či pazvukmi poháňaná Burn The Obedient. Predsa len trochu zamrzí slabší stred nahrávky a takmer úplná absencia typického zvuku Korn. Ten správny pomer medzi živými nástrojmi a chladnou elektronikou skupina našla v záverečnej skladbe Bleeding Out.

video //www.youtube.com/embed/u9RNVPAAvzY

Dva svety

S miernym zveličením sa dá povedať, že The Path of Totality spája dva odlišné svety. „Na posledných koncertoch som videl metalistov a disko decká, ako sa spolu zabávajú,“ tvrdí Davis.

Je otázne, či to celé nezostane len pri jednorazovom skoku do neznáma, po ktorom sa kapela poslušne vráti späť do starých koľají. V opačnom prípade by Korn už minimálne druhýkrát stáli pred zrodom niečoho veľkého.