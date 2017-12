Najhoršie obaly hudobných albumov

Obaly starých vinylových albumov majú svoje čaro. Najmä vtedy, ak vstúpia do hitparády o najhorší vinylový obal na svete.

29. dec 2011 o 9:00 Dušan Taragel

Hitparádu najhoršieho obalu vedie dievčenské spevácke trio The Faith Tones z USA. V polovici šesťdesiatych rokov vydali jediný album Jesus Use Me (Ježiš, použi ma) a vďaka práci kaderníčky, kostymérky a fotografa, ktorí dobabrali, čo sa dalo, vznikol nesmrteľný obal, ktorý už roky koluje po internete. Otázka je, ako tieto tri dievčatá vyzerali v skutočnosti – horšie alebo lepšie?

Nemecký spevák Heino (1938) má aj v sedemdesiatke imidž blondiačika v okuliaroch, spievajúceho mamičke. Vydal nespočetné množstvo albumov, občas ich nahral aj štyri za rok. Album z roku 1971 Liebe Mutter (Milá mama) jasne hovorí, kvôli čomu si ho treba kúpiť – keď už celý rok na svoju matku kašlete, kúpte jej pesničky, ktoré spieva Heino, a je to vybavené.

Eddie Mack zmizol v prepadlisku dejín a ani na internete sa o ňom nič nedozviete. Zostal však obal jeho albumu, na ktorom Eddie preluduje nahej slečne, ktorá zvodne kľačí na jeho klavíri. Nevedno, či je to Eddieho manželka, dcéra či obdivovateľka, ani akú hudbu Eddie hrá, z výrazu jeho tváre môžeme usudzovať, že Beethoven to určite nebude.

Americká metalová skupina Manowar, hrajúca hudbu v štýle „fantasy“, vydala v roku 1997 svoj výberový album Anthology. Pár mesiacom predtým prestali členovia kapely piť pivo a začali chodiť do posilňovne. Takto pripravení sa nafotili na obal, z ktorého je dnes legenda – vďaka naolejovaným pozérom patrí do prvej desiatky najhorších albumov na svete.

Hudobník, ktorý sám seba nazýva Prince, kedysi patril medzi svetové hviezdy a úspešne konkuroval Michaelovi Jacksonovi. Na vrchole slávy, v roku 1988, sa dal nahý odfotiť na obal albumu Lovesexy, aby s výrazom hanblivej školáčky všetkých presvedčil o kvalite svojej hudby. Predavači album radšej ani nevystavili, aby sa nemuseli pozerať na výplod najväčšieho narcisa pop music, ktorým Prince v tých časoch určite bol.