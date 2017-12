Kam chodíme

Ilona Németh vystavuje v Budapešti.

2. jan 2012 o 17:07 Lucia Tkáčiková

Už miesto, odkiaľ môžu diváci v maďarskej Budapešti sledovať dielo výtvarníčky Ilony Németh, je minimálne prekvapujúce.

Takmer hneď za vstupnými dverami si sadáme na stoličky. Z nich môžeme sledovať video slovenskej umelkyne, ktoré má príznačný názov Dilemma.

Z neho pochopíme, že celá výstava v tunajšom Ernst Múzeu mala byť vlastne celkom iná. Počas jej príprav totiž padol nielen Vladimír Beskid ako šéf Galérie Jána Koniarka v Trnave, ale aj Gábor Gulyás – riaditeľ budapeštianskej kunsthalle Műcsarnok.

Pozeraním výpovede známej slovenskej umelkyne tak zistíme, že miesto priamo za dverami galérie, výstavu Ilony Németh vlastne výborne dotvára. Ilona Németh chcela v Budapešti urobiť veľkú inštaláciu venovanú maďarskej filozofke Ágnes Heller, ktorá kritizovala napríklad Viktora Orbána. Z plánov umelkyne nakoniec ostalo len toto video ako vysvetlenie, prečo z výstavy v podstate žiadna výstava nie je.

„Dnes som, vzhľadom aj na politickú situáciu v Maďarsku, možno aj rada,“ hovorí Németh. Inštaláciu o Ágnes Heller chce teraz umelkyňa vystaviť v Košiciach a neskôr možno aj Brne. Kto teda príde do Budapešti, nájde ešte do 8. januára namiesto výstavy Ilony Németh len video. Sklamaný však neostane. Aj to, tak ako iné diela Ilony, dokáže klásť otázky.