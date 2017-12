Kate Bush vyčarovala album zo snehu

Počasie sa zbláznilo, a tak si zimu zatiaľ musíte urobiť inak. Napríklad s albumom 50 Words for Snow od Kate Bush.

3. jan 2012 o 18:00 Oliver Rehák

Britská hudobníčka opäť urobila kolekciu originálnych skladieb.

Je to krásna hudba. Len sedem pesničiek, no trvajú vyše hodiny. Klavír, ženský hlas, pradúce bicie, jemne šveholiaci orchester, občas decentná elektronika. Inteligentný pop, neteatrálny šansón, nápaditá muzikoterapia...

Takýchto nálepiek by sa dalo vyrobiť ešte viacero, no ani jedna z nich úplne nevystihuje tento album. Hoci zároveň je v ňom z každej niečo. Vitajte v čarovnom svete najnovšej nahrávky Kate Bush.

Prečo si dáva načas

Je to jej desiaty album za vyše tridsať rokov na scéne. Nejde o lenivosť ani o zdravotné či osobné problémy. Podobne ako iná britská diva Sade aj Kate Bush si „len“ dáva záležať na každom detaile a nepustí von polotovar. „Myslím, že je dôležité, aby bolo všetko bezchybné. Vtedy je umenie zaujímavé,“ tvrdí.

Od roku 2005 tak éterická speváčka nechala svojich fanúšikov čakať na nový materiál. Vlani však stihla naraz pripraviť dve nahrávky. Najskôr prišiel Director’s Cut, kde nanovo prepracovala staršie pesničky z albumov The Sensual World (1989) a The Red Shoes (1993). A po ňom sa objavilo ešte zaujímavejšie cédečko. Je to závan starých dobrých čias v tom najlepšom zmysle. Čias, keď záležalo na každom tóne, kde išlo aj o poradie skladieb, kde hudobníci dokonale ovládali nástroje, no ukazovali to nenápadne, vždy len v prospech hudby, ozvena éry, v ktorej boli dôležité aj obaly a nestačilo iba stiahnuť empétrojky ako dnes.

Od vločky k Yetimu

Príbeh tohto albumu sa začal, keď sa Kate Bush dozvedela, že Eskimáci majú päťdesiat rôznych pomenovaní pre sneh. Ukázalo sa, že to je pekný, ale predsa len mýtus. No v hlave tejto Angličanky začal žiť vlastným životom.

Jej rodná krajina nepatrí k typickým miestam, kde by mali tradíciu ságy odohrávajúce sa na zasnežených pláňach či lesoch. Práve preto sa fantázia hudobníčky odbrzdila naplno.

Nie sú to pesničky v tradičnom zmysle sloha–refrén, ani s tradičným zvukom. Ide o sedem členitých skladieb, každá z nich je samostatnou kapitolou, či presnejšie poetickou variáciou na tému Sneh.

„Narodila som sa v oblakoch/ Teraz padám / Chcem, aby si ma chytil / Pozri hore a uvidíš ma,“ spieva Kate Bush v úvode albumu a nechá vyznieť jemný vysoký hlások svojho syna Bertieho ako vločku.

Podobne rozprávačsky sú podané aj zvyšné skladby. Záznam ľúbostnej noci so snehuliakom (Misty), spomienka horolezcov, ktorí v Himalájach stretnú snežného muža Yetiho, no zničia všetky stopy, aby ho zachránili pred svetom (Wild Man) či titulná skladba, v ktorej speváčka a herec Stephen Fry naozaj stvoria a postupne vymenujú päťdesiat rôznych čarovných slov týkajúcich sa snehu.

Mužské hlasy tu majú presne určené úlohy, podobne ako všetky nástroje. Z muzikantov treba vyzdvihnúť Stevea Gadda, no ten je ako famózny bubeník známy už dávno. A tak z hostí najviac prekvapí Elton John.

Práve duet Snowed In At Wheeler Street je asi najvýstižnejšia skladba albumu. Metaforický príbeh odlúčených milencov, ktorí sa po stáročia iba míňajú, v podaní slávnej pophviezdy pôsobí uveriteľne. Kate Bush má jednoducho úžasnú schopnosť aj z obyčajných vecí urobiť neobyčajné. Aj namiesto slova videoklipy hovorí „visual pieces“.