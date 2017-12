Krátke správy

Herec James Franco napísal román, o Milesovi Davisovi nakrútia gangsterku.

4. jan 2012 o 17:39 Kristína Kúdelová, kk

Talentovaný herec James Francobol minulý rok nominovaný na Oscara za film 127 hodín, kde hrá mladého športovca, ktorý sa zasekne v skalách. Nedávno sa prejavil aj ako režisér a producent a teraz prichádza s vlastným románom. Bude sa volať Actors Anonymous a mal by vychádzať z jeho života, píše The New York Observer.

Speváčka Aretha Franklinová má šesťdesiatdeväť rokov a bude sa tretíkrát vydávať, píše BBC. Zasnúbila sa so svojím dlhoročným priateľom Williamom Wilkerom. Nedávno bola chorá, ale vracia sa na pódiá. Jej posledný album sa volá nepríznačne pre situácii A Woman Falling Out of Love.

Už pár rokov trvajú prípravy filmu o Milesovi Davisovi. Režírovať ho bude Don Cheadle a zahrá si aj hlavnú úlohu. Nebude to vraj tradičný biografický film o slávnom džezmenovi, ale vraj gangsterka z konca jeho života. „Bude to film, v akom by Davis rád hral,“ povedal Cheadle pre Wall street Journal.

Najúspešnejším filmom minulého roka sa podľa hodnotenia divákov na serveri imdb.com stala iránska dráma Rozchod Nadera a Simin (na snímke). Víťaz Berlinale zrejme vzápätí získa aj nomináciu na cudzojazyčného Oscara.