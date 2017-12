Tvorivá pohoda sa vracia výstavou i novým vidieckym domovom

Ako tvorím Výtvarník Ján Hoffstädter

4. jan 2012 o 19:04 Alexander Balogh

Hoci sochár Ján Hoffstädter hovorí, že po skončení dvoch rektorských funkčných období na Vysokej škole výtvarných umení sa len pomaly dostáva do optimálnej tvorivej pohody, súčasná pozoruhodná výstava v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa potvrdzuje, že ten návrat je rýchlejší, ako sa zdá. Výstava sa volá C.I.T.Y. a pripravil ju spolu s manželkou Ingrid Višňovskou a dcérou Petrou Hoffstädterovou.

"Je to prvý spoločný projekt tejto zostavy, našou snahou bolo postihnúť možné čítania názvu výstavy - city ako mesto aj ako pocity," hovorí. "Je to veľká inštalácia, jej základom bolo členenie priestoru panelmi, ktoré sú tak nielen nosičmi artefaktov, ale aj samé sa stávajú výtvarným dielom."

Každý z autorov sa prezentuje svojím typickým rukopisom, ktorý sa však súčasne podieľa na kompaktnom vyznení výstavy. "Stĺp so stopami po dotykoch rúk pri vstupe evokuje akési ohmatávanie, zisťovanie, po ktorom sa postupne objavujú ďalšie prvky rôznych výtvarných médií, analyzujúce a reflektujúce základnú tému. Na jednej strane výstava graduje negatívnym elementom, kde Ingrid výtvarnou formou pracuje s reálnym chatom kanibala a jeho obetí, no záver je predsa len optimistický, keď Petrin veľký objekt dáva nádej, že niečo môže byť aj lepšie."

V Liptovskom Mikuláši nevystavuje prvýkrát, do rodiska prichádza ako umelec aj ako chalupár. "Chcem sa vyhnúť patetickým slovám o mojom vzťahu k Liptovu, ale určite znamená pre mňa domáce ihrisko, na ktoré sa rád vraciam."

Svoj pracovný čas delí medzi školu a voľnú tvorbu, na VŠVU vedie Katedru sochy, objektu, inštalácie aj ateliér S. O. S. (sochy objektívne subjektívne). "Pedagogická činnosť dominuje, osobitne teraz, keď sa koncom mesiaca chystá hodnotenie semestrálnych prác. Poslucháčom bakalárskeho i magisterského štúdia som dal tému Domov, a hoci ide o sochársky ateliér, viacerí využívajú aj iné médiá, ako sú video, inštalácie či dokonca animovaný film."

Osobitne rád hovorí o svojom doktorandovi Štefanovi Papčovi, ktorý bol počas štipendia v New Yorku opakovane ocenený a okrem iného získal možnosť ročného pôsobenia v tomto meste. "Je to nesmierne kreatívny, pracovitý a skromný človek, ktorý v tvorbe vychádza aj zo svojho vzťahu k horolezectvu. To ma teší dvojnásobne, lebo kedysi som sa aj ja tomuto športu a jeho výtvarnému spracovaniu venoval," hovorí Hoffstädter, ktorý v súčasnosti buduje svoj nový "základný tábor" na vidieku neďaleko Bratislavy. "Je tu ešte veľa práce, ale presťahovanie sa z miniatúrneho bratislavského bytu je pre nás oslobodzujúce a inšpiratívne."