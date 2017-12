Ako sa robí hit: Hammelova Medulienka

Nikto na svete nemá recept na hit, inak by hity skladali všetci do radu. Nikdy ho nemal ani Pavol Hammel, ale napriek tomu sa jeho pesničky stali priam ľudovkami.

5. jan 2012 o 0:00 Marian Jaslovský

A prvou z nich bola Medulienka, aj keď práve ona je v Hammelovom kontexte trochu netradičná.

Hammelove pesničky sa bežne hrávajú kdekoľvek, od táborákov po stužkové. Ale skúste si zaspievať Medulienku a nie je isté, že sa vám to podarí. Napriek tomu patrí medzi piesne, ktoré sú v DNA hádam každého z nás. Nádherne využíva slovenskú ľudovú melodiku – v časoch, keď celá bigbeatová scéna pokukovala po Británii a Amerike. Napokon, Hammel v Prúdoch používal aj fujaru.

Hammel a jeho Prúdy ju nahrali v roku 1970. Skupina v hviezdnej zostave s Mariánom Vargom, Fedorom Frešom a ďalšími bola v tom čase už minulosťou. Hammel sa vydal svojou cestou a neomylne siahol po človeku, ktorý je dnes ďalšou legendou. Hlavnou hviezdou Prúdov sa stal ešte neplnoletý František Griglák, ktorý prišiel s témou Medulienky.

Štrnásťročný hitmaker

„Bola to taká zvláštna zhoda okolností,“ spomína František Griglák (1953). „Tému som zložil, keď som mal asi štrnásť rokov, ale potom som sa zasekol a nevedel som, čo s tým, tak som ju odložil do zásuvky. Keď som prišiel do Prúdov, Kamil Peteraj doniesol text Medulienky a ten zafungoval s tým, čo som mal vymyslené. Ale stále to nebolo hotové a niečo tomu chýbalo. Paľo na to napasoval refrén a pesnička bola hotová. Odohralo sa to na kapelovej skúške v Divadelnom štúdiu na Hviezdoslavovom námestí, kde sme skúšali aj s Collegiom Musicom. Pri nahrávaní na basgitaru priateľsky zaskočil niekdajší Hammelov prúdovský kolega, Fedor Frešo. „Skladba vznikla ako narýchlo nahraný prídavok, B-strana singla Poviem ti pozri,“ spomína.

Pavol Hammel so speváčkou Tenou Elefteriadu v roku 1970. Že by šlo o tajomnú Medulienku?

FOTO: PETER PROCHÁZKA

Na žigulák to nebolo

„Samozrejme, že sme nevedeli, že Medulienka bude taká úspešná,“ hovorí Pavol Hammel (1948). „Veď sme ju ani nedali na LP, vyšla iba na singli. Ale zasa vtedy si single kupovalo dosť ľudí, tak sa medzi nich dostala. Hammel spomína aj na to, že skladbu vydalo aj východonemecké vydavateľstvo Amiga pod názvom Honigbienchen. „Samozrejme, s Ferom Griglákom sme dostali aj nejaké tantiémy, pocítili sme, že sme spravili úspešnú skladbu, ale na to, aby sme si kúpili žigulák, to nebolo,“ smeje sa Hammel.

Predskokan Veľkej éry

Podľa muzikológa Oskara Lehotského Medulienka kontrastom medzi verziou a refrénom (a mol - A dur) a aj soundom nápadne pripomína niektoré piesne od velikánov práve končiacej éry 60. rokov.

„Mám na mysli napríklad také piesne ako You Say You Will Love Me od Beatles, či no Milk Today od Herman’s Hermits. Vznikla v akejsi „štrbine“ medzi zavŕšením bigbítovej éry slovenských kapiel 60. rokov a nástupom éry hlavného prúdu rockovej piesne po roku 1977 známej ako „Veľká éra“. Plynula súbežne popri línií stredného prúdu populárnej piesne, ktorý v tom čase dominoval na našej hudobnej scéne. Autori piesne Medulienka sa nepochybne podpísali pod jeden z historicky prvých slovenských hitov a zároveň aj evergreenov. Podľa mňa tak nevedomky pripravili vhodnú živnú pôdu pre našu neskoršiu hitovú produkciu, ktorá v nasledujúcich desaťročiach tak významne ovplyvnila celkový obraz scény našej populárnej hudby.“

Sám Griglák hovorí, že bol ovplyvnený Led Zeppelin, ktorí v tom čase smerovali k hudbe s dominanciou akustických gitár a takmer folkovým zvukom. Album Led Zeppelin III vyšiel v lete 1970 a pre Medulienku to bola tiež nepochybne veľká inšpirácia. Sólo na elektrickej gitare tento vplyv len potvrdzuje.

Medulienka

Text: Kamil Peteraj / Hudba:František Griglák a Pavol Hammel

Medulienka je moja láska,

vodievam ju večer do záhrad.

Spievam jej len o sedmikráskach,

učím ju, čo dať, čo nezobrať.

Medulienka je moja láska,

sestra srdca môjho belostná.

Spievam jej len o sedmikráskach,

pod vankúš jej dávam hviezd plný snár.

Potom príde k nám

tichý hosť, tichý hosť.

Povieš: „Mám, už mám

lásky dosť, lásky dosť!“

Medulienka, kde si? Odletíš.

Krásne slová nesieš ktoviekam.

Dúfam, že tú hviezdu nestratíš.

Neviem, či sa z toho spamätám.

Už neviem, či dám

inej meno Medulienka.

Už neviem, či dám

inej meno Medulienka.