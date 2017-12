Bob Anderson: Skutočný majster Jedi

V Hollywoode naučil šermovať troch mušketierov, pirátov z Karibiku i Zorra, ale preslávil ho duel svetelných lúčov vo Hviezdnych vojnách.

6. jan 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

Zrazu spoza scény vyletí červený svetelný meč. Darth Vader tesne minie Luka Skywalkera a vytlačí ho na rampu. Luke spadne na podlahu.

„Je nezmysel odporovať,“ zahrmí Vader v jednej z najslávnejších scén filmových Hviezdnych vojen a zrejme kinematografie vôbec. No súboj pokračuje.

Čierny muž v slávnom kostýme a s robotickým hlasom najskôr pretne akési technické zariadenie a po šikovnom šermiarskom protiťahu odtne Lukeovi pravé zápästie.

„Niet úniku. Nechci, aby som ťa zničil. Pridaj sa ku mne a dokončím tvoj výcvik... Ja som tvoj otec.“ Je krátko pred koncom filmu Impérium vracia úder. A za temného lorda šermuje Bob Anderson (15. 9. 1922 - 1. 1. 2012).

Zabil sám seba

Bolo desať dní pred odchodom na olympijské hry v Helsinkách. Členovi britského olympijského šermiarskeho tímu v roku 1952 zazvonil telefón. Správa bola relatívne jednoduchá: Hollywood potrebuje troch šikovných šermiarov, aby jeho filmové hviezdy naučili narábať s mečom.

Nakrúcal sa totiž film The Master of Ballantrae a slávny Errol Flynn si s mečom nedokázal poradiť. Bob Anderson súhlasil.

Olympijskú medailu síce sám nikdy nezískal - i keď krajinu viackrát reprezentoval, vrátane majstrovstiev sveta. No stal sa hollywoodskym expertom na filmové súboje – aj napriek tomu, že Flynna hneď pri výcviku omylom bodol.

Po skončení olympiády sa Anderson pripojil k filmárom. „Ten, ktorý bodol Flynna“ si napokon zahral ako dublér hereckej hviezdy i ako jeho protivník.

„Flynn odmietol zabiť kohokoľvek ďalšieho,“ spomínal Anderson v rozhovore pre Toronto Star. „Myslím, že som zomrel šesťkrát. Tiež som zaskakoval za Flynna a v niektorých pasážach filmu som tak zabil sám seba.“

Majster Jedi

Skutočnú slávu však šermiarovi priniesli až Hviezdne vojny Georgea Lucasa. Pritom verejnosť sa to takmer nedozvedela. Malo zostať tajomstvom, že to bol práve on, kto v známej scéne pripravil Lukea Skywalkera o časť pravej ruky. Lucas rád pestoval mýtus.

V roku 1983 však Andersona prezradil herec Mark Hamill, ktorý postavu mladého Skywalkera v pôvodnej trilógii Hviezdnych vojen stvárnil.

„Povedal som režisérovi, že to nie je fér,“ priznal pre magazín Starlog. „Bob strašne svedomito pracoval. A nejaké uznanie si jednoducho zaslúži. Je smiešne udržiavať mýtus, že to všetko zvládol jeden človek.“

Nezvládol. V pôvodných Hviezdnych vojnách boli Darthom Vaderom najmenej štyri ľudia. Známy upravený hlas cez masku dostal od Jamesa Earla Jonesa, v kostýme vystupoval David Prowse. No súboje so svetelným mečom robil práve Bob Anderson.

„On je skutočný master Jedi pôvodnej trilógie,“ priznal teraz pre The Times aj samotný režisér George Lucas. „Bol kľúčový v tom, ako by mal vlastne duel so svetelnými mečmi vyzerať.“

Anderson mal v skutočnosti vplyv nielen na Hviezdne vojny, ale takmer na všetky zásadné šermiarske súboje v hollywoodskych filmoch.

Trénoval síce britský šermiarsky olympijský tím (jeho zverenci dvakrát získali olympijské striebro), ale aj hercov z Troch mušketierov a z Pirátov z Karibiku, s mečom učil narábať družinu v Pánovi prsteňov. Zaskakoval za Seana Conneryho v Higlanderovi a učil šermovať Antonia Banderasa v Zorrovi.

Tradovalo sa o ňom, že je perfekcionista. To bol napokon dôvod, prečo sa objavil vo filmoch Impérium vracia úder a Návrat Jediho.

„David Prowse nebol príliš šikovný s mečom a Bob ho nedokázal naučiť, aby tie vyžadované pohyby urobil,“ spomína pre USA Today Andersonov asistent Leon Hill. „Tak si Bob vzal kostým a urobil to sám.“

Drobnejší šermiar si len musel obuť špeciálne topánky s vysokou podrážkou, pričom slávne svetelné súboje nakrúcali z podhľadu. Bob Anderson zomrel v nedeľu v anglickej nemocnici v Západnom Sussexe.