Gerd Deutschmann: Kapitán Iglo

Nemecký herec v úlohe bielovlasého kapitána Igla preslávil rybie prsty na celom svete. Poznalo ho každé dieťa.

6. jan 2012 o 20:00 Miriam Zsilleová

Deti v pruhovaných námorníckych tričkách pod velením bielovlasého bradatého kapitána prežijú dobrodružstvo na mori a po ňom dostanú odmenu - do zlata upečené rybie prsty.

Gerd Deutschmann (24. 7. 1935 - 21. 12. 2011) hral desaťročia v divadle a v televíznych seriáloch ako Miesto činu, Derrick či Levia jama, ale jeho najznámejšia úloha je práve kapitán Iglo z televíznej reklamy. Zomrel po ťažkej chorobe ako 76-ročný.

Do úlohy televízneho kapitána si ho vybrali na castingu v decembri 2008, v januári sa v Kapskom Meste natočila reklama a od marca už kapitán Iglo ponúkal deťom mrazené rybie prsty nielen v Nemecku, ale aj u nás. „Pôsobil trochu staromódne, ale práve to fungovalo. Stal sa reklamnou ikonou,“ povedal o ňom televízny psychológ Michael Thiel.

V slávnej reklame si zahral už v roku 2006. Pred majstrovstvami sveta vo futbale natočil reklamu na Pepsi rovno s Davidom Beckhamom. „To bola zábava,“ spomínal na natáčanie.

Inak sa rodák z Mníchova preslávil aj ako taxikár. Viac ako 45 rokov jazdil po Mníchove a vozil zákazníkov. Herecká kariéra až tak nevynášala, tak si privyrábal, ale šoférovanie ho bavilo.

„Keď som pracoval v divadle, jazdil som taxíkom do 13.30, potom som išiel na skúšku a opäť jazdil až do večerného predstavenia. A po predstavení naspäť do taxíka,“ povedal pred dvoma rokmi pre denník Bild.