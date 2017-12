Filmy ešte môžu zmeniť dejiny

Hobbit, Bond, Gatsby a nie celkom určený diktátor by mali byť hrdinami roka 2012.

6. jan 2012 o 16:39 Kristína Kúdelová

Keď o skutočných postavách alebo udalostiach rozprávajú Sasha Baron Cohen alebo Qentin Tarantino, netreba čakať, že ich filmy budú historicky verné.

Po smrti Kim Čong-ila poslal jeden kondolenčný telegram do Severnej Kórey aj jeho excelencia admirál generál Aladeen. Adresoval ho najmä manželke a jeho 831 deťom. „Bol to neobyčajný muž, veľmi sa zaslúžil o šírenie súcitu, múdrosti a uránia po svete,“ píše.

Aladeen je vodcom krajiny Wadiya a zároveň hlavným hrdinom nového filmu Sashu Baron Cohena Diktátor. Bude to zrejme jedna z filmových udalostí roka, keď sa v máji dostane do svetových kín.

Britský komik už provokoval a mystifikoval ako kazašský novinár Borat, aj ako rakúsky módny novinár Bruno – keď písal scenár k Diktátorovi, vraj si pomáhal romantickou knižkou Zabibah a kráľ. Jej nepotvrdeným autorom je Saddám Husajn.

„Film rozpovie heroický príbeh o diktátorovi, ktorý riskoval svoj život v boji za to, aby sa demokracia nikdy nedostala do krajiny, ktorú s takou láskou utláčal,“ píše sa v správe štúdia Paramount.

Ani vyspelejšie demokracie by nemali byť pred premiérou pokojné. Cohen do svojho filmu začlenil aj západných politikov.

PRVÉ TIPY Z ROKU 2012 Muži, ktorí nenávidia ženy réžia: David Fincher, premiéra: 12. januára

Film Davida Finchera je síce len remakeom švédskeho filmu nakrúteného podľa populárnej detektívky, ale je lepší ako originál. Deti moje réžia: Alexander Paynepremiéra: 19. januára



Tento smutno-veselý príbeh o mužovi v kríze už má pár nominácii na Zlatý glóbus. Hrá v ňom George Clooney. Jeho režisér Alexander Payne ešte nenakrútil zlý film. Hugo a jeho veľký objav réžia: Martin Scorsese premiéra: 2. februára



Filmový nadšenec tentoraz nakrútil magickú rozprávku v 3D. Faust réžia: Alexander Sokurov premiéra: 23. februára

Víťaz z Benátok je typickým príkladom filmu, ktorý má nadšených fanúšikov a znechutených odporcov.

Projekty neskrachovali

Po veľkých starostiach a problémoch by sa koncom roku 2012 mal dokončiť a do kín dostať Hobbit aj James Bond, už 23. v poradí.

Nová bondovka sa bude volať Skyfall. V úlohe tajného agenta zostal Daniel Craig, jeho protivníka hrá Javier Bardem. Predchádzajúce časti Casino Royale a Quantum of Solace stáli 150 a 200 miliónov dolárov, keď sa malo začať robiť na novej, štúdio Metro Goldwyn Mayer na ňu nemalo. Krachovalo.

Ale to by už musel byť filmový priemysel na tom veľmi zle, keby nebolo na Bonda. Tentoraz ho zachránil predaj štúdia.

Hobbit mal ten istý problém, vyrábal sa v MGM. Pôvodne ho mal nakrúcať Guillermo del Toro, režisér krásneho filmu Faunov labyrint. Už sa aj presťahoval na Nový Zéland a kreslil si plány. Nemohol však viac čakať, kým sa nájdu peniaze na spustenie filmovania, a tak ho napokon vystriedal Peter Jackson.

On si o nakrúcaní viedol blog. V Hobbitovi hrajú Martin Freeman, Elijah Wood aj Orlando Bloom, ale z Jacksonových zápiskov vyplýva, že hlavným hrdinom je technika. Film nakrútil v 3D a vo videách na blogu s nadšením ukazuje všetky kamery a predstavuje ich po menách, ktoré dostali po členoch jeho rodiny aj skupiny Beatles.

Ak hovoríme o fantázii, možno do nej zapadne Veľký Gastby podľa režiséra Buza Luhrmanna. Spolu s filmom On the Road od Waltera Sallesa to je jedna z najočakávanejších adaptácií veľkej literárnej klasiky.

Francis Scott Fitzgerald píše o konflikte medzi ilúziou a realitou, o tom, čo z amerického sna zostalo po vojne. Jay Gatsby bol bohatý a v spoločnosti dôležitý, na všetkých večierkoch však zvykol stáť bokom a sám, zahľadený do diaľky, stále čímsi nenaplnený. Film s Leom DiCapriom plánoval Luhrmann nakrútiť v 3D. Hovorí však, že moderný a aktuálny bude obsahom.

Tarantino sa odvážil

Rok 2012 sa v kinách skončí Quentinom Tarantinom, na Vianoce bude mať premiéru Django Unchained. Bude to darček pre celé Spojené štáty, lebo Tarantino sa za ne pokúsi vysporiadať s otroctvom.

„Americkí režiséri zatiaľ nič také nenakrútili, pretože sa za takú minulosť hanbili a zahraniční filmári si zase netrúfli, pretože si mysleli, že na to nemajú právo,“ vravel Quentin už v roku 2007 pre časopis Studio – s tým, že on sa na to cíti pripravený.

Nedávno strašil správou, že do jednej z úloh obsadí Kevina Costnera. Našťastie, v konečnom obsadení sú Kurt Russel, Leo DiCaprio, Christoph Waltz aj Sasha Baron Cohen.

Za žáner si vybral spaghetti western a nemali by sme čakať, že v ňom bude všetko historicky verné. Tarantinovou teóriou je, že filmoví hrdinovia ešte predsa nevedia, ako sa dejiny vyvinú, preto majú možnosť ich ovplyvniť.