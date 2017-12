Kam chodíme

Že Španielsko krachuje?

9. jan 2012 o 18:07 Kristína Kúdelová

V madridskom Museo del Prado mali rekordný rok, píšu španielske noviny. Prišlo sa doň pozrieť 2 milióny 911 767 ľudí.

Prirodzene. Toto múzeum je v úžasnom meste, vedie k nemu prechádzka popri veľkom parku, je vo veľmi peknej budove a o jeho zbierkach sa hovorí všade na svete. Mimochodom, má aj sympatickú a funkčnú webovú stránku.

Strážna služba je usmievavá a prívetivá. V diskusii sa nechá presvedčiť, že ste len omylom vyšli von a pustí vás späť, alebo vám nechá trochu času, kým vás príde upozorniť, aby ste len tak lenivo nevysedávali, nerozprávali, a šli radšej v expozícii ďalej.

V obchode so suvenírmi je možné vytlačiť si niektoré obrazy na plátno – je to síce dosť drahé, ale trvá to len pätnásť minút. K plátnu vám pribalia vysvetlenie k digitalizácii diel a poďakovanie, že takto šírite ich kultúrne dedičstvo.

Okrem toho, každý deň má múzeum vymedzené dve (v nedeľu tri) hodiny, keď sa doň dá vstúpiť zadarmo. Aké milé a veľkorysé.

No veď v tej správe o rekordnej návštevnosti sa ani nepíše, že sa ten úspech stal v čase, keď Španielsko začalo krachovať.