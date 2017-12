Pánska jazda na Novej scéne, alebo Aj muži majú svoje dni

Divadlo Nová scéna pripravuje na úvod roka nový titul Aj muži majú svoje dni. Hudobná komédia o konfrontácii mužského a ženského sveta v réžii Svetozára Sprušanského bude mať premiéru 3. februára 2012.

11. jan 2012 o 0:40 Zdroj: Mariana Jaremková

Divadlo Nová scéna pripravue na úvod roka nový titul Aj muži majú svoje dni. Hudobná komédia o konfrontácii mužského a ženského sveta v réžii Svetozára Sprušanského bude mať premiéru 3. februára 2012.

Hra nemeckého dramatika s islandskými koreňmi Kristofa Magnussona Aj muži majú svoje dni (originálny názov Männerhort) mala premiéru v roku 2003 na javisku Schauspielhaus v Bonne a v krátkom čase sa stala kultovým hitom, ktorý doteraz uviedlo viac ako 30 domácich a zahraničných divadiel. „Nová scéna hľadala kvalitný moderný titul pre doplnenie činoherného repertoáru a táto komédia oživená spevom, dávajúca priestor kvalitným hercom bola pre tento účel ideálna,“ uviedla PR manažérka divadla Silvia Paprancová.

„Obchodné centrá sú našou krížovou cestou! Nákupná sobota je naším Veľkým piatkom!“

Traja priatelia - pilot Karol, manažér Andy a programátor Roland sa rozhodnú vzbúriť proti tradičnému rozdeleniu úloh a najmä martýriu nákupov v shopping centrách, na ktorých musia sprevádzať svoje manželky. V podzemí nákupného centra si našli svoju „skrýšu pre chlapov“ kde popíjajú pivo a sledujú futbal. Jedného dňa ich v úkryte prekvapí požiarny strážnik, ktorý sa rýchlo stane štvrtým do partie nespokojných manželov. Spolu začnú vymýšľať dômyselný plán, ako skrátiť svoje utrpenie. Hra je vtipným prekáranímvečne proti sebe stojacich svetov mužov a žien a to všetko v modernejšom a súčasnejšom jazyku, s rozprávačskou schopnosťou budovania pútavého príbehu, ľahkosťou poínt a konverzačným majstrovstvom. Denník Die Welt prirovnal Magnussona k Woodymu Allenovi a hru označil ako „dar z nebies pre hercov“. Potvrdzuje to aj Silvia Paprancová z Novej scény – „je to úžasný priestor pre štyroch vynikajúcich hercov, ktorí sami zvládnu trojhodinové predstavenie v plnohodnotných hereckých i speváckych výkonoch.“ Na Novej scéne bude alternovať osem hercov, diváci sa môžu tešiť napríklad na Petra Kočiša, Petra Batthyanyho, Marcela Ochránka, či hosťujúceho Jevgenia Libezňuka z Divadla Alexandra Duchnoviča. „Je to vyslovene zábavná, moderná komédia s naživo spievanými pesničkami, hitmi z čias nedávnych, ale so slovenskými textami, ktoré pre toto predstavenie špeciálne pripravil Martin Sarvaš,“ priblížila inscenáciu Silvia Paprancová.

Premiéra inscenácie hry Aj muži majú svoje dni bude v Divadle Nová scéna 3. februára 2012.