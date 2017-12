Ako sa robí hit: Hex - Vetroň

Stali sa hudobným symbolom začiatku deväťdesiatych rokov a ich zvuk a pesničky výdatne oživili zatuchnutú slovenskú pop music.

12. jan 2012 o 0:00 Marian Jaslovský

V roku 1992 rádiá hrali ich hity ako Madeleine či Tam, kde slnko spí. Chlapčenská gitarová skupina Hex v nezmenenej zostave vydržala dvadsať rokov a vyprodukovala ďalšie nezabudnuteľné hity, medzi ktoré určite patrí aj Vetroň.

Po sľubnom rozbehu, úspešných dlhých šnúrach a troch albumoch si v roku 1994 skupina Hex dožičila oddych. Prvá polovica deväťdesiatych rokov bol časom, keď slovenský šoubiznis a adekvátne aj mediálny priestor valcovali chemicko-technologické rytmy tanečného danceflooru. Jeho dni však boli spočítané a symbolom tejto zmeny sa stala skladba, s ktorou sa Hex v roku 1996 opäť vrátil na scénu – Vetroň.

Ultrapop

„Bola to prvá nahrávka, ktorú sme si produkovali sami,“ hovorí basgitarista a manažér Yxo, ktorý má v občianskom preukaze napísané meno Tomáš Dohňanský.

„Nemali sme vydavateľa, ten pôvodný s nami rozviazal zmluvu. Prestali sme tlačiť na pílu a začali sme robiť hudbu pre radosť. Pesničku sme nahrali bez akýchkoľvek tlakov ako samostatný singel v dnes už neexistujúcom štúdiu Ebony so zvukárom Ivanom Minárikom. Išlo to úplne hladko a vďaka Vetroňu sme s novým vydavateľom podpísali zmluvu na nový album, ktorý dostal názov Ultrapop a znovu sme sa rozbehli. Keď sme zaň dostali ocenenie Aurel, prišiel za nami šéf vydavateľstva, ktoré s nami predtým rozviazalo zmluvu, a úprimne povedal, že to bola ich veľká chyba, lebo je to výborný album.“

Video

Takto sa stalo, že Vetroň vznikol takmer o rok skôr ako ostatné piesne na albume Ultrapop. Hex na ňom zasial a zožal dobrú úrodu.

Yxo: „Vďaka tejto piesni a tomuto albumu sa hudbe venujeme viac-menej profesionálne. Okrem Vetroňa tam boli aj ďalšie hity ako Maťo a Linda a Snežný pluh. Tieto skladby hráme na koncertoch dodnes.“ Mimoriadne zaujímavý je aj oficiálny animovaný videoklip k skladbe, ktorého autormi sú výtvarníci Igor Derevenec, Juraj Krumpolec a Milan Prekop.

„Prišiel asi až rok po uvedení skladby,“ hovorí Yxo. „Robili ho vyše mesiaca, podklady sú nakreslené ručne a celé je to animované v počítači.“ Videoklip, ktorý svojou atmosférou a spracovaním pripomína celovečerný kreslený film Žltá ponorka, pôsobil v roku 1997 veľmi sviežo a novátorsky – klipov animovaných v počítači bolo v tých časoch veľmi málo. Očarenie lietajúcimi postavičkami možno spôsobilo, že dej klipu nemá takmer nič spoločné s textom pesničky, ktorý je morbídny.

Hex dnes. Zľava: Martin Žúži, Peter Dudák, Tibor Szabados a Tomáš Dohňanský.

FOTO: TASR

Inšpiráciou bola samovražda O vzniku skladby Vetroň hovoria jej autori Fefe (Martin Žúži) a Ďuďo (Peter Dudák). Kto prišiel s prvým hudobným nápadom? Fefe: Hlavný motív, slohu a medzihru aj s nejakým textom som priniesol ja. Hral som to Ďuďovi v hoteli počas turné, mohlo to byť, rátam, už v roku 1994. Keď sme sa vrátili do štúdia, Ďuďo priniesol refrén bez slov, ja som dopísal text a pesnička bola hotová. Nahrali sme ju, chytila sa a keď k tomu pridáme pesničky Richarda Müllera, dá sa povedať, že do slovenských rádií sa vrátila po dancefloorovom období normálna hudba. Refrén, kde sa spieva parara raram pam pam je naschvál bez slov? Ďuďo: Vznikalo to spontánne, ako to už býva pri dobrých veciach, vôbec sme sa nad tým nezamýšľali. Ako vznikalo aranžmán? Ďuďo: Priamo v štúdiu, išlo to veľmi rýchlo. Bola to dobrá konštelácia. Niekedy sa narobíš ako čert a výsledok je nepresvedčivý a niekedy spakruky urobíš niečo výborné. Toto bol ten prípad. Vedeli ste, že robíte hit? Absolútne nám to nenapadlo. To, či sa nejaká skladba stane hitom, sa vôbec nedá predpokladať. Zaujímavým prvkom v skladbe je vložený poltakt v slohe, na ktorom hudba pekne poskočí. Kto to vymyslel? Fefe: Ďuďo, on je odborník na takéto veci, keďže je vyštudovaný skladateľ. Ja som kotlikár. Je to zaujímavý prvok, možno aj preto je pesnička taká chytľavá. Pieseň je veselá, čo ešte zdôrazňuje morbídny text – niekto sa poháda s priateľkou, zavraždí ju a skočí z činžiaka. Ako vám to napadlo? Fefe: Vtedy som býval na Medzijarkoch a niekto tam spáchal samovraždu vyskočením z okna. To bola inšpirácia. No a ako každý mal komplikované vzťahy s dievčatami. Tak som spáchal ten text.

Fakty o skladbe Vetroň

• Prvý „nástrel“ bol na svete asi od roku 1994.

• Vetroň nahral Hex vo vlastnej produkcii v roku 1996, vďaka nemu skupina podpísala zmluvu s novou nahrávacou spoločnosťou a to predurčilo jej návrat na scénu.

• Vetroň masívne rotoval v médiách a bol symbolom konca dancefloorovej éry slovenskej pop music (spolu so skladbami Richarda Müllera ako Cigaretka na dva ťahy).

• Album Ultrapop, na ktorý je Vetroň zaradený, dostal cenu ZAI (ekvivalent Grammy, predchodca Aurela) ako album roka a audionahrávka roka (zvukár Ivan Minárik).

Hex Vetroň

Hudba a tex: Martin Žúži a Peter Dudák

Len tak si letím, na chodník padám

Akoby náhodou

Poschodia sa menia veľkou rýchlosťou

Míňam okná plné susedov

Všetci sú zvedaví

Čakajú kedy už dopadnem,

chcú sa tiež pobaviť

Zatiaľ nik netuší, že môj problém bol

V skutku závažný

S priateľkou som sa nezhodol

Tak som ju zavraždil

A tak si letím, míňam poschodia ako pelikán

Dúfam, že to dnes rozchodím

Možno ma rozcvičia

Moje nové krídla sú však tajnou zárukou,

Že nad chodníkom vyberiem to ostrou zákrutou

Ticho ako vietor preženiem sa nad strechou

Na potešenie oka prekvapených divákov