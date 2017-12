Fincher a jeho muži pochopili, že hviezdou je žena

11. jan 2012 o 17:06 Kristína Kúdelová

Muži, ktorí nenávidia ženy recenzia The Girl with the Dragon Tattoo

12. januára

Film Davida Finchera si nezaslúži, aby sa písanie o ňom nezaobišlo bez neustáleho pripomínania, že dva roky predtým už podľa rovnakej knihy nakrútili film Švédi. Ale film od Nielsa Ardena Opleva si zasa nezaslúži, aby sa naň popri Fincherovom remaku zabudlo.

Tie dve adaptácie populárnej švédskej trilógie Millenium sa budú ešte istý čas porovnávať, je to logické. Aby sme si túto povinnosť splnili, mohli by sme to zhrnúť aj takto: Prvý film nakrútil dobrý režisér, ten druhý frajer.

Fincher urobil takmer všetko lepšie. Aj keby diváci už poznali zápletku a rozuzlenie príbehu o novinárovi, ktorý v bohatej podnikateľskej rodine vyšetruje starú vraždu šestnásťročnej Harriet, on ich možno prekvapí, ako rýchlo a s napätím sa dá v minútach napočítať do 158.

Zase jedna vražedná séria

To, že je zrejme posadnutý detailmi, zvyčajne David Fincher nepopiera. Aj keď sa v jeho filmoch zatvárajú dvere, chce mať ten zvuk autentický. Roky spolupracuje s jedným odborníkom a ten mu všetky ruchy – v tomto filme dômyselne prechádzajú do hudby – chodí do reálnych prostredí nakrúcať. Nakoniec však nie je dôležitá posadnutosť, s akou sa detailmi zaoberá, ale talent, s akým ich vie použiť. Stále nekonvenčne, napriek tomu, že filmov o sériových vraždách (švédsky novinár zistí, že vrah zabil viac žien) už urobil zopár.

Násilie nakrúca nezvyčajne priamo, čo sa nevylučuje s tým, aby si pátrajúci novinár ťukol s labkou mačky, ktorú si neplánovane adoptoval a ktorú, mimochodom, volá Mačka. Je zrejmé, že jeho hrdina je znechutený z toho, koľko nenávisti je medzi vyšetrovanými členmi rodiny, rovnako neodškriepiteľné je, že keď sa spolu stretnú, hádajú sa alebo diskutujú, je to celkom šarmantné a vtipné.

Tohto novinára hrá Daniel Craig, muža, ktorý si ho najal, Christopher Plummer a úlohu jedného člena podnikateľskej rodiny dostal Stellan Skarsgard. Aj keď sú veľmi zábavní, všetci traja pochopili, že hviezdou filmu je herečka v hlavnej ženskej úlohe Rooney Mara a kolegiálne pracujú tak, aby poriadne vyznela.

Kto je tá hackerka

Súvisí to aj s tým, ako Fincher k adaptácii pristúpil. Vo švédskej verzii je väčší dôraz na zvrátenosť fašizmu a zvrhlé prekrúcanie Biblie. Preto je to aj mystickejšia verzia a v tomto smere v porovnaní s americkou aj lepšia.

Motiváciu vrážd a samotné ich „zaranžovanie“ Fincher potlačil ako čosi menej zásadné a zaujímavé, ale zase rozvinul to, prečo sa mladá hackerka nechala novinárom zlákať a prijala ponuku byť jeho asistentkou pri pátraní.

Úrady ju vyhlásili za neschopnú postarať sa o seba, nadviazať vzťahy, pocítiť záujem o druhých, usmiať sa na nich alebo pristúpiť na ich zdvorilostné formulky – to všetko ako dôsledok toho, že sama mala s istým druhom nenávisti mužov skúsenosti. Už z výtvarnej sekvencie pri úvodných titulkoch vyplýva, že svet v tomto príbehu je chladný a drsný, no ona je predsa len ochotná odhodiť ochrannú asociálnu masku a prejaviť cit. Alebo povedať, hoci len potichu, aj nepríjemnej osobe ďakujem.

Nezdá sa to. Fincher sa do temnoty prvej časti trilógie Millenium pustil v porovnaní so zdržanlivejšími Švédmi odvážnejšie a cynickejšie. Ale jeho film je ešte aj ľudský.