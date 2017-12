David Fincher: Že mám rád vyšinuté postavy? Mýtus!

David Fincher mal jeden dôvod, prečo sfilmovať prvú časť trilógie Millenium Stiega Larssona.

11. jan 2012 o 17:18 Tereza Spáčilová, MF dnes

Nakrúca temné filmy a nezvyčajné témy, hoci on sám si to nemyslí. Po premiére v Londýne David Fincher novinárom hovoril, prečo nakrútil remake filmu Muži, ktorí nenávidia ženy. Od štvrtka sa premieta aj v našich kinách.

Ako znášate tlak fanúšikov knihy a prvého filmu?

„Mám veľký rešpekt k tomu, čo vytvorili ľudia predo mnou, no nenechávam sa znervózňovať. Nakrútil som svoju verziu Larssona. Ako keď hráte šach: niektoré ťahy sú nevyhnutné, ale inak máte tisíce možností, ako hrať.“

Nerušili vás kritiky a predsudky pri práci?

„Nakrútiť film je drina. Trvá týždne a dosť stojí. Rozptyľovať sa dianím okolo by bolo nezodpovedné. Sústredil som sa na to, aby som urobil film podľa mojich predstáv, vynaložil som na to všetko úsilie. “

Nebáli ste sa obsadiť Daniela Craiga spojeného s Bondom?

„Myslím, že to, čo robí z Daniela takého dobrého Bonda – a pre mňa je to najlepší Bond v histórii – je, že vie byť autentický. Nie je to manekýn s revolverom, on tej ikone vdýchol život. Preto som sa nebál, vedel som, že neobsadzujem tvár, ale herca, ktorý je skvelý, a pritom sebakritický. Presne to som potreboval.“

Inak, nelákalo by vás režírovať bondovku?

„Neviem. Tú možnosť mi pred pár rokmi navrhli, zišli sme sa, hovorili o tom, ale nejako to nefungovalo.“

A čo trebárs komédia, muzikály?

„Existuje viacero spôsobov, ako robiť humor. Myslím si trebárs, že The Social Network je vlastne komédia. Alebo Klub bitkárov, ten stopercentne. Ale chápem, na čo sa pýtate, takže odpoviem: zábavné žánre áno a muzikály by som skúsil vyslovene rád.“

Ste známy starostlivosťou, s akou vyberáte hudbu.

„Starám sa o všetko. O hrnčeky na kávu, kostýmy, šperky, dozerám na technické vybavenie, kamery, svetlo, zvuk. Každý detail robí celok. Úlohou režiséra je ustrážiť to, čo bude divák dve hodiny sledovať, nemôže nič podceniť.“

Napriek tomu je u vás hudba dôležitá. Sociálna sieť za ňu dostala Oscara, tí istí autori skladali aj teraz.

„Toľko hudby ako v Mužoch som hádam v žiadnom inom filme nepoužil. Môže za to Trent Reznor. Veľmi skoro mi poslal nový track, pätnásť, možno osemnásť minút hudby. Išiel som do práce, púšťal si ju a okamžite mi napadali scény. Zvyšok dňa som prežil tým, že som si hovoril: tu pôjde auto a tu pôjde Lisbeth do bytu svojho opatrovníka, mal som ten film pred očami. A už ma to nepustilo. Prepadol som Trentovi (smiech).“

Nakrúcanie vo Švédsku ste nazvali najťažšou skúsenosťou v kariére. Prečo?

„To len niekto zveličil moje slová. Len sa líšilo od toho, čo poznáme z Hollywoodu. V Los Angeles je všetko špecializované, každý má na starosti jednu vec, pracujú s vami stovky ľudí. Vo Švédsku sú členovia štábu univerzálnejší, zvládajú i niekoľko profesií. Zaujímavá skúsenosť.“

Dobrá?

„(úsmev) Vyžiadalo si to trošku kriku, ale zohrali sme sa. Väčšinu vecí sme nakrútili so švédskym štábom, len zopár sme si radšej zariadili sami – hlavne logistiku a dopravu. Keď sme sa vrátili do Los Angeles, pripadali sme si čudne. Všade karavany, vysielačky, veľa asistentov. Ako tak nad tým premýšľam, môj film je ozaj dosť švédsky.“

Ako ste znášali drsné počasie? Herci sa sťažovali, že im jazyk primŕzal k perám.

„Áno, neklamú. A aj im drkotali zuby. Raz sa mi zdalo, že mi niečo ruší zvuk v slúchadlách, také čudné cvakanie. To sú len Danielove zuby, povedali technici. Miatla nás i para vychádzajúca z úst. Keď sme dorábali detaily tvárí, prišla za mnou skriptka, že by si mal Daniel zapáliť. Ale ja si nemyslím, že by mal mať v tejto scéne cigaretu, hovorím. A ona, že sa mám pozrieť na monitor, má predsa pri ústach dym. Ale bol to dych.“

Fanúšikovia prvého filmu vám vyčítajú obsadenie Rooney Maraovej do úlohy Lisbeth.

„Pri castingu nám stálo pred štúdiom päťtisíc dievčat v čiernych legínsach. Preto sa o tom toľko písalo. Stavil by som sa, že na úlohu Marka Zuckerberga v Sociálnej sieti bol väčší nával, ale dievčatá v legínsach sú pre médiá stále atraktívnejšie. A Rooney? Do Sociálnej siete som ju bral ako dievča, ktoré okamžite zaujme. Musela byť zhovorčivá, sebavedomá, pôsobiť zrelo a žensky. Postava Lisbeth vyžadovala presný opak: mlčanlivé neisté dievča, tak trochu mimo. A veľmi neženské.“

Prečo teda Rooney a nie iná herečka?

„Vedel som, že Rooney zvládne zahrať čokoľvek, ostávalo len zistiť, či bude mať chuť Lisbeth ’vyrobiť’. Mala, takže naša spoločná práca spočívala v tom, že sme vyvažovali jednotlivé stránky osobnosti: viac toho a viac toho, dokážeš to? Dokázala. A ešte oveľa viac.“

Prečo ste sa vlastne do Millenia pustili?

„Ľudia si myslia, že som ho vzal, lebo ma bavia detektívky a vyšinuté postavy. To je mýtus, ja trilery nevyhľadávam. V Mužoch ma nezaujímal ani chlap s komorou plnou mučidiel, ani prípad sérií vrážd, ale vzťah ústrednej dvojice. Je atypický, preto som na Larssona kývol.“

Príbeh filmu sa začína aj končí na Vianoce. Ako ich prežívate vy?

„Myslíte, že keď nakrúcam úchylné veci, mám i úchylné Vianoce? (smiech)“

Obrázok klasických Vianoc k vám nesedí.

„Máme normálne Vianoce. Ozdoby používam klasické, z papiera a staniolu. Žiadna oceľ (smiech).“

Bude pokračovanie Larssona?

„O tom rozhodnú diváci. Ale keby to záviselo odo mňa, pokojne. Začneme zajtra?“