Ako sa zapĺňali knihy cenných úbytkov

Milan Vároš v knihe pátra po často bizarných osudoch obrazov našich výtvarníkov, ale aj diel zahraničných majstrov, spojených so Slovenskom.

12. jan 2012 o 15:53 Anna Sláviková

Kniha historika a spisovateľa Milana Vároša Osudy umeleckých diel a ich tvorcov – Slováci a slovenské reálie v dotykoch s európskym maliarstvom, svetoznámymi múzeami a galériami (Matica slovenská 2011). prináša mnohé, doteraz nepoznané alebo zamlčované skutočnosti. Veď kto by sa priznával k tomu, že za bývalého režimu veľkoryso obdarovával najvyšších predstaviteľov dielami z národných múzeí a galérií, ktoré boli majetkom nás, všetkých?

Páni sa obdarúvali

V rokoch normalizácie sa vytvoril na Slovensku fenomén, ktorý bol v rozpore s vtedajšími zákonmi a aj s dobrými mravmi: stranícki mocipáni sa navzájom obdarovávali obrazmi významných umelcov. V Múzeu Martina Benku v Martine majú knihu úbytkov, hoci v múzeách sú známe knihy prírastkov. Stačil list z ministerstva kultúry a Benkova maľba Pod Kriváňom sa presunula do vily Vasila Biľaka v Bratislave, obrazy Na sená do Podsuchej a Zima – mrzne do vily Gustáva Husáka o kúsok ďalej. Jozef Lenárt ako jediný vrátil 17 obrazov ešte za starého režimu, ostatní ich vrátili až neskôr za policajnej asistencie.

Autor sa neobmedzuje iba na slovenských tvorcov a osudy ich diel. Pustil sa po stopách Rembrandta, Tiziana, van Eycka, Repina aj iných a hľadal spojitosť medzi nimi a Slovenskom. Výsledok je prekvapivý, napríklad obraz Filipa II. od slávneho španielskeho maliara Francisca de Zurbarána visí v našom Betliari.

Na Slovensku boli aj Rembrandtove diela, nie iba obraz jeho matky na Bratislavskom hrade, iné jeho diela vlastnil syn riaditeľa Národného múzea v Budapešti. Rembrandta opatroval aj gróf Július Andráši, prvý ministerský predseda v Uhorsku, vo svojom trebišovskom kaštieli, v roku svojej smrti dielo predal vo Švajčiarsku.

Portrétovali slávnych

Prínosom knihy je aj priblíženie osobnosti Karola Ľudovíta Libaya, banskobystrického rodáka, ktorý dosiahol úspechy ako maliar vo Florencii, Benátkach, Ríme i Norimbergu, mimoriadnu obľubu si získal za stvárnenie pamätihodností v Egypte. Objasňuje sa tu tiež putovanie obrazu Petra Bohúňa Dievčatko s divými ružami zo Švajčiarska do výstavných priestorov SNG.

Osudy umeleckých diel sú svojím spôsobom voľným pokračovaním dvojzväzkového diela Stratené slovenské poklady. Jednu z kapitol spomínaného rozsiahleho diela nazvanú Portrétovali slávnych panovníkov a predsa zomierali v zabudnutí, autor podstatne rozšíril o ďalších Slovákov.

V knihe píše aj o Karolovi Markovi, narodil sa v Levoči, ale žil a tvoril v cudzine, a teda zapĺňal galérie v zahraničí. V publikácii je aj jeho obraz, ktorý sa vrátil domov po 150 rokoch z ďalekej Brazílie.