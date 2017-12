Západ slnka podľa Spielberga

Vojnový kôň, novinka oscarového režiséra je vraj sentimentálny film. Možno až na smiech.

12. jan 2012 o 17:54 Kristína Kúdelová

Hodnotenia nového filmu oscarového režiséra sú rozmanité.

Veľké chvíle má romantický film Odviate vetrom už pár desaťročí za sebou, ale ktovie, možno sa jeho čas ešte vráti. Vlastne sa už trochu vrátil, píše sa o ňom od konca decembra, keď do severoamerických kín prišiel film Stevena Spielberga Vojnový kôň.

Spielberg zadaptoval populárny anglický román z roku 1982, z ktorého neskôr vznikla aj divadelná hra. Ešte nie je jasné, čo prirovnanie k Odviatemu vetrom znamená, lebo hodnotenie prvých kritikov nie je veľmi prehľadné. Niekto vraví dobrý, niekto vraví zlý. A niekto vraví, že chýba tretia možnosť: aj, aj.

Také dojímavé

Spomínaný sentiment vychádza z toho, že film je príbehom farmárskeho chlapca a jeho koňa – a príbeh o prvej svetovej vojne, v ktorej sa obaja, ale každý na inom mieste, ocitli. Spielberg ho vyrozprával klasicky, epicky a ak si číta recenzie, tak už vie, že ho za to niektorí potrestali. Napísali, že sa tak veľmi snaží divákov dojať, až je to na smiech.

Román aj divadelná hra sú napísané ako séria epizód, respektíve séria stretnutí koňa s rozličnými ľuďmi. Spielbergovi vyčítajú, že sa mu to nepodarilo sfilmovať tak, aby z toho nebol chaos. „Vo Vojnovom koňovi je niekoľko mimoriadnych a krásnych chvíľ, a je ich dosť na to, aby ste z neho mali zážitok. No aj tak neuveríte, že film drží pokope,“ píše napríklad San Francisco Chronicle.

Ten istý autor však ešte dopísal: „Treba si všimnúť, ako rýchlo Spielberg dokáže uviesť svojich hrdinov a ako vie primať hercov, aby boli pravdiví. A treba si tiež uvedomiť, aké brilantné sú jeho akčné scény a ako subtílne dokáže vyjadriť ľudské city.“

Aké má teraz šance

Celkom nedávno, len v novembri, bol Steven Spielberg v kinách s filmom Tintinove dobrodružstvá. Trvalo dlho, kým ho nakrútil, čakal, kým sa vyvinie technika stop motion. Nakrúcal ho so živými hercami, ale zábery potom digitálne upravoval až tak, že v nedeľu sa uchádza o Zlatý glóbus v kategórii animovaných filmov.

O druhý Glóbus, to už v kategórii drám, sa uchádza aj s Vojnovým koňom. Ten sa spo〜mína aj v predoscarových špekuláciách. Jeho šance sa vraj budú odvíjať od toho, koľko tradicionalistov a staromilcov ešte sedí v americkej filmovej akadémii.

V našich kinách bude Vojnový kôň od 23. februára.