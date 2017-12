Vyhlásia Zlaté glóbusy a možno v tom bude fantázia

13. jan 2012 o 18:44 Kristína Kúdelová

O tom, že to zajtra večer bude zábava, je zatiaľ presvedčený asi len britský komik a autor seriálu The Office Ricky Gervais. V Los Angeles sa budú odovzdávať prestížne Zlaté glóbusy za filmovú a televíznu tvorbu, on bude tretí raz moderátorom večera. Dostal túto úlohu napriek tomu, že mnohí hostia sa na jeho „netaktný“ humor nevedeli naladiť, ale organizátori by ťažko lepšieho hľadali.

Ostatní budú čakať, či sa práve ich pokúsi Gervais jemne uraziť – a či vyhrajú. Najviac – šesť nominácií na ceny zahraničných novinárov pracujúcich v Hollywoode dostali filmy The Artist, päť má film Deti moje, po dve nominácie majú George Clooney a Ryan Gosling.

Sú to prvé veľké ceny sezóny, tu je pár tipov na víťazov.

Deti moje

najlepšia dráma

video //www.youtube.com/embed/CWHNXJ1K4yA

„Často nakrúcam v neznámych prostrediach, raz na Slovensku, raz na Havaji,“ povedal nedávno Clooney. V Honolulu nakrúcal spolu s režisérom Alexandrom Paynom film Deti moje. V istom veku sa ľudia naučia rýchlejšie odpúšťať druhým, uvedomia si, že sami nie sú vždy dobrými rodičmi, deťmi alebo priateľmi. A v takej situácii je aj Clooneyho postava.

The Artist

komédia alebo muzikál

video //www.youtube.com/embed/O8K9AZcSQJE

Raz sa slávnemu hollywoodskemu hercovi prisnilo, že padá pierko – a keď dopadlo, narobilo strašný hrmot. Zvuk bol preňho čiernou morou. Tým väčšou, čím väčšie úspechy mal zvukový film. To preto, že on bol hviezdou nemého filmu...

Komédiu o tomto nešťastnom hrdinovi nakrútili Francúzi a trúfli si urobiť ho čiernobielo a tiež bez zvuku.

Michel Hazanavicius

najlepší režisér

Nemý film končil v posledných rokoch 20. storočia a odvtedy režiséri aj zabudli, že filmár by sa mal vedieť vyjadriť obrazom.

Režisér filmu The Artist Michel Hazanavicius (autor obľúbených špionážnych paródií OSS 117) ešte takú schopnosť má a bolo to veľkým prekvapením vlaňajšieho festivalu v Cannes. Vo filme ho poslúcha aj pes.

Michael Fassbender

najlepší herec

video //www.youtube.com/embed/Zh2w0iym0Gk

Náročnú úlohu, fyzicky aj psychicky, mal Michael Fassbender vo filme Steva McQueena Shame, pretože v ňom hrá nešťastného muža závislého od sexu. Na glóbusoch mu bude konkurovať Leo DiCaprio, v biografickom filme o zakladateľovi FBI J. Edgar zahral takmer celý jeden život. V kategórii komédií má veľké šance Jean Dujardin z The Artist.

Rooney Mara

najlepšia herečka

video //www.youtube.com/embed/WVLvMg62RPA

Často za najlepších hercov vyhlasujú tých, čo hrali skutočné osobnosti. V takom rozhodnutí nie je veľa fantázie. Možno vyhrá Meryl Streepová za Iron Lady, no možno nás glóbusy prekvapia a cenu dostane Rooney Mara za Mužov, ktorí nenávidia ženy. V kategórii muzikálov však asi vyhrá Michelle Williams za My Week WithMarilyn.