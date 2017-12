Menej pravdepodobné ako sen

Zlaté glóbusy dostali možno tí, ktorí najviac snívali. Francúzi, ktorí si trúfli nakrútiť anachronizmus, ako aj George Clooney, ktorý túžil po postave lúzera.

16. jan 2012 o 17:01 Kristína Kúdelová

Komédia The Artist a dráma Deti moje sú najúspešnejšími filmami Zlatých glóbusov.

Francúzsky režisér Michel Hazanavicius mal sen, že nakrúti komédiu o hercovi, ktorý nechcel počuť o filmoch, v ktorých by sa rozprávalo. Myslel si, že by to bol celkom dojemný príbeh o hviezde nemého filmu na prahu novej éry Hollywoodu a že najlepšie by bolo, keby to nakrútil bez slov a v čiernobielom.

Keď videl pobavené reakcie svojich kolegov, pochopil, že tento nápad je ešte menej realistický ako sen. Nevidel nikoho, kto by ho bral vážne.

Herpes z nervozity

A predsa, The Artist dostal Zlatý glóbus, zahraniční novinári v Hollywoode ho vyhlásili za najlepšiu komédiu. Hazanavicius uveril, že jeho sen je možný, keď stretol mladého producenta Thomasa Langmanna a videl, že on má v očiach pochopenie, odhodlanie aj isté šialenstvo.

Film nakrúcali, keď iní nakrúcali v 3D, vedomí si, že ponúkajú v podstate anachronizmus. Jean Dujardin, ktorý dostal hlavnú úlohu s menom George Valentin, bol tiež nepokojný, nevedel si predstaviť, že sa bude musieť vyjadriť bez dialógov, bez slov, intonácie. Dokonca z tej nervozity dostal herpes.

Prvé víťazstvo prišlo hneď s prvými zábermi. Keďže sa nakrúcalo v amerických štúdiách, na Francúzov sa chodili pozerať celé skupiny rôznych filmárskych profesií aj členovia slávnych hollywoodskych rodín. Ich zvedavosť postupne prerástla do obdivu.

The Artist bol jednou z najväčších udalostí vlaňajšieho festivalu v Cannes, a preto už teraz nebolo prekvapením, keď sa stal najúspešnejším filmom Zlatých glóbusov. Jeden má aj Jean Dujardin a autor hudby Ludovic Bource. Duchaplný a dôvtipný film v sebe nesie vážne témy slávy, pádu, bezstarostnosti aj zúfalstva a keď 24. januára vyhlásia nominácie na Oscary, bude mať veľké šance. Je to predsa príbeh o Hollywoode.

V našich kinách bude The Artist už 9. februára.

Clooney, a nemá úlohu?

George Clooney bol vraj smutný, keď pred siedmimi rokmi nedostal úlohu v oscarovej komédii Bokovka. Režisér Alexander Payne sa s ním síce stretol, ale nakoniec si ho nevybral.

Potom to ľutoval aj Payne, a tak keď chystal nový film Deti moje, už na hlavnú úlohu nepotreboval robiť žiadny konkurz. Muselo to byť takmer až osudové, pretože obaja teraz na Zlatých glóbusoch uspeli. Deti moje sa stali najlepšou drámou a Clooney najlepším hercom v dráme.

Spomínaná Bokovka bola komédia, ale taká, v ktorej Payne citlivo rozpráva o dvoch mužoch v kríze stredného veku, presnejšie dvoch lúzeroch. Takže o čomsi takom sníval Clooney, a aj sa mu to teda splnilo. Vo filme Deti moje si jeho hrdina musí usporiadať život, doteraz bol v zásade nezodpovedný. Dozvedá sa veci, ktoré by ho kedysi podráždili a nahnevali. Ale v čase, keď sú jeho deti veľké a konečnosť života začína byť konkrétna, už sa na ne musí pozerať inak.

Clooney vycítil, že by to mohla byť jeho životná úloha.

Trochu iritovaný

Pred pár rokmi Alexandra Payna v Karlových Varoch dosť pobavilo, že mu festival vystrojil retrospektívu (dovtedy nakrútil len štyri filmy), a dosť ho iritovalo, že ho tam oslavovali ako guru nezávislého filmu.

Zúrivo nezávislým filmárom asi naozaj nebude, keďže od štvrtka budú Deti moje aj v našich kinách. Keby mu však niekto gratuloval k tomu, ako opatrne sa u neho prelína smiešne so smutným, groteskné až insitné s niečím hlbším a realistickým, možno aspoň proti tomu by neprotestoval. Veď zrejme za to dnes tento glóbus má.