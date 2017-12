Generálnym riaditeľom Novej scény sa stal Juraj Ďurdiak

Bratislavské divadlo Nová scéna povedie Juraj Ďurdiak.Herec a pedagóg vedie bratislavskú Novú scénu dočasne od 1. augusta 2011. Najdlhšie mohol byť dočasným šéfom šesť mesiacov, teda do 1. februára.

19. jan 2012 o 11:14 Zdroj: SITA

Bratislavské divadlo Nová scéna povedie Juraj Ďurdiak. Ďurdiaka, ktorý je od augusta poverený dočasným vedením divadla, odporučila vymenovať za nového generálneho riaditeľa Novej scény ministrovi kultúry Danielovi Krajcerovi výberová komisia. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa MK SR Eva Chudinová, na konkurze sa v utorok 17. januára zúčastnili traja uchádzači - Juraj Ďurdiak, Marián Prevendarčík a Milan Antol. Ďurdiak získal jednomyseľnú podporu výberovej komisie. V tajnom hlasovaní bolo zaň všetkých deväť členov - medzi nimi: herec Milan Lasica, riaditeľ Mestského divadla z Brna, režisér Stanislav Moša, herečka Eva Pavlíková, kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová, textár a literát Ján Strasser, tanečná choreografka Šárka Ondrišová, produkčný riaditeľ divadla Nová scéna Marius Krištofovič a za ministerstvo kultúry Jana Motyčková a Denisa Hostačná.

Herec a pedagóg Juraj Ďurdiak vedie bratislavskú Novú scénu dočasne od 1. augusta 2011. Najdlhšie mohol byť dočasným šéfom šesť mesiacov, teda do 1. februára. Predchádzajúci generálny riaditeľ František Javorský sa z osobných dôvodov vzdal funkcie k 31. júlu 2011. Juraj Ďurdiak, ktorý vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave a operný spev na bratislavskom Konzervatóriu, bol umeleckým šéfom Divadla Nová scéna v rokoch 2003 až 2006 a potom manažérom Štúdia L+S. Do konkurzu na šéfa Novej scény sa dalo prihlásiť do 28. novembra.