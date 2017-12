Krátko z kultúry

Cigán sa nedostal do užšieho výberu v boji o Oscara, prostredníctvom súťaže YouTube môžu váš film vidieť aj na festivale v Benátkach.

19. jan 2012 o 16:35 kul

Slovenský film Cigán nebude bojovať o Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Cigán režiséra Martina Šulíka ani český film Alois Nebel od Tomáša Luňáka sa totiž neocitli v užšom výbere akadémie, ktorý tvorí deväť filmov. Je medzi nimi napríklad nemecký film Pina (na snímke) od Wima Wendersa či iránska snímka Rozchod Nadera a Simin, ktorá získala minulý víkend Zlatý glóbus v rovnakej kategórii. Budúci týždeň sa zoznam zúži na finálovú päticu. Víťaza sa dozvieme 26. februára.

YouTube vyhlásilo vo štvrtok špeciálnu súťaž o najlepší krátky film – diela desiatich finalistov sa dočkajú uvedenia na prestížnom medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. Navyše – víťaz získa grant v hodnote 390­tisíc eur, v rámci ktorého bude môcť nakrútiť film s produkčnou spoločnosťou Ridleyho Scotta. Známy britský režisér a producent bude tento rok porote 69. ročníka festivalu predsedať. Krátke filmy (do 15 minút) stačí prihlásiť do súťaže od 2. februára do 31. marca. Päťdesiat najlepších postúpi do semifinále. O finálovej desiatke rozhodne internetové hlasovanie.