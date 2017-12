Pôvaby neskorého zberu

Film Jack sa chystá vyplávať, ktorý ide práve do kín, patril k tomu najlepšiemu na poli amerického nezávislého filmu v roku 2010.

19. jan 2012 o 16:58 Miloš Ščepka

Štyridsaťštyriročný Philip Seymour Hoffman si najskôr zahral šoféra Jacka v divadle a potom vo filme, ktorý režíroval.

Pre väčšinu filmových divákov je oddychom, možno i útechou a podporou sledovať úžasné dobrodružstvá neohrozených superhrdinov, ktorí za nás riešia naše vlastné problémy. Sú však i takí, ktorých poteší obraz skutočného života.

Napríklad poznanie, že i vo skvelom ligotavom New Yorku žijú úplne obyčajní ľudia s celkom bežnými problémami. Že bojovať s všednodennou banalitou je normálne a potrebné – ba že tento boj môže byť očisťujúci, povznášajúci, s vtipom, nadhľadom i myšlienkovými presahmi hodnými metafory, ako vo filme Jack sa chystá vyplávať.

Láska ako nádej i kliatba

Štyridsiatnici Jack (Philip Seymour Hoffman) a Clyde (John Ortiz) sa živia ako šoféri limuzín. Ich základnou životnou ambíciou je prežiť. Ich sny sú skromné: Clyde si chce spraviť obchodný kurz, Jack by sa rád zamestnal v mestskej doprave.

Clyde a jeho manželka Lucy (Daphne Rubin-Vega) sú jediní Jackovi priatelia. Zoznámia ho s nesmelou kolegyňou Lucy – citlivou Connie (Amy Ryan), ktorá priam priťahuje problémy a katastrofy. Kým medzi Jackom a Connie pomaly, komplikovane začína plápolať láska, manželstvom Clyda s Lucy čoraz väčšmi otriasa kríza. Citové vzplanutie je pre Jacka – a v istej miere aj pre Connie – motívom na aktivizáciu, prebudenie ambícií a postupnú zmenu.

Z dosák na plátno

Autorom predlohy je americký herec, dramatik a režisér Robert Glaudini, ktorý filmom debutoval ako scenárista. V roku 2007 slávila na off-broadwayskej scéne Joseph Papp Public Theater úspechy publika aj u kritiky jeho romantická dráma Jack Goes Boating.

Režisér Peter Dubois vtedy do hlavných úloh obsadil Phillipa Seymoura Hoffmana, Johna Ortiza a Daphne Rubin-Vega. Keď potom Hoffman hru adaptoval do filmovej podoby, obsadenie v podstate zachoval. Pribudla len Amy Ryan ako predstaviteľka nesmelej Connie. Ústredná trojica hercov má síce svoje postavy zjavne zažité a premyslené do najmenších detailov, no Amy Ryan nijako nezaostáva.

Ak samotársky, nesmelý a neambiciózny Jack chvíľami pripomína tragikomického Maxa Horowitza z animovanej snímky Mary a Max, nie je to náhoda: Maxa daboval práve Hoffman.

V povedomí nám však utkvel suverénnymi výkonmi vo filmoch Big Lebowski, Magnolia, Piráti na vlnách a najmä Capote, kde bravúrne stvárnil kontroverzného amerického literáta a vyslúžil si za neho Oscara. Práve pri nakrúcaní Capoteho Hoffman spolupracoval s Amy Ryan, ktorú si do svojho režijného debutu vybral za hereckú partnerku.

Nová tvár New Yorku

Film netají svoje divadelné korene, stojí na hercoch, nie je však teatrálny ani utáraný. Práve naopak, veľký dôraz kladie na obraz a ponúka nám New York, aký sme dosiaľ nevideli.

Štyridsaťštyriročný Hoffman debutoval zrelým, remeselne i umelecky vycibreným dielom, ktoré i podľa nominácií na rôzne ocenenia patrilo k tomu najlepšiemu na poli amerického nezávislého filmu v roku 2010.