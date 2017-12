Traja choreografi v Balete Bratislava, Kvarteto v SND

Na Novej scéne sa chystá večer slovenských choreografov s názvom 3Balet, činohra Slovenského národného divadla uvedie hru o štvorici bývalých operných spevákov.

20. jan 2012 o 0:00 Zuzana Komárová

3Balet

Nezávislé tanečné teleso Balet Bratislava prichádza s druhou premiérou. Cez víkend na Novej scéne pripravilo večer slovenských choreografov s názvom 3Balet.

Šárka Ondrišová sa nedávno predstavila s choreografiou 4Men v spoločnom tanečnom večere v Balete SND a opäť prichádza s novinkou. Pre moderný komponovaný tanečný večer Baletu Bratislava pripravila Frost. Anglické slovíčko je tanečno-divadelnou metaforou na tému chladu v nás, vo vzťahoch.

Stanislava Vlčeková opäť spolupracovala s režisérom Jozefom Vlkom. Rose je výpoveď inšpirovaná románom Hľadanie strateného času Marcela Prousta. Koncept ponúkol režisér a hudobník Jozef Vlk. „Samotný román má asi sedem zväzkov, takže áno, je to veľmi ťažké postaviť na javisko. Iba jednu prechádzku z bodu A do bodu B dokáže Proust rozpísať na šesťdesiat strán. Na javisku to bude náročné, ale veľmi zaujímavé,“ vysvetľuje Vlčeková.

Autorský trojlístok dopĺňa Mário Radačovský dielom Monos, kde rozoberá tému sebareflexie. „Pri hľadaní vlastnej cesty sa často strácame v spleti vzťahov, problémov a praktických prekážok, a vtedy nám samota môže pomôcť nájsť samých seba.“

Kvarteto

Činohra Slovenského národného divadla pripravila hru Oscarom oceneného britského dramatika Ronalda Harwooda Kvarteto. Ide o drámu z netradičného prostredia. Štyria operní speváci sa po rokoch stretnú v špeciálnom domove pre starších umelcov. Okrem toho, že musia vyriešiť staré traumy z minulosti, uvažujú pri príležitosti osláv Verdiho narodenín o nacvičení kvarteta z opery Rigoletto, ktoré ich preslávilo.

Hru v preklade Danice Halákovej naštudoval režisér a zároveň šéf súboru Emil Horváth, ktorý ešte zahral aj jedného zo švorice hlavných hrdinov. V ďalších postavách uvidíte Máriu Královičovú/Evu Krížikovú, Božidaru Turzonovovú/Emíliu Vášáryovú a Mariána Geišberga. Predpremiéra je dnes o 19.00 h, premiéry zajtra o 19.00 h a v nedeľu o 18.00h.