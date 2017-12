Čo čítame: Příběhy písní

Známy český hudobný publicista a hudobník Michal Bystrov v knihe Příběhy písní na vyše 400 stranách ponúka fundovanú podrobnú históriu dvadsiatky skladieb, ich prekladov ako aj českých textov pre Kubišovú či Hegerovú.

22. jan 2012 o 17:52 Alexander Balogh

Slávne muzikantské duo Simon & Garfunkel sa rozišlo v roku 1970 albumom Bridge Over Troubled Water, z ktorého sa dodnes predalo 25 miliónov. Je na ňom aj pieseň If I Could (El Condor Pasa), známa tiež v podaní Ymy Sumac, Plácida Dominga a ďalších vrátane Karla Gotta.

Zatiaľ samé známe fakty však obohacuje český hudobný publicista a hudobník Michal Bystrov v knihe Příběhy písní (nakladateľstvo Galén) napríklad informáciou, že táto skladba o tri roky neskôr mala v organizácii UNESCO zohrať dôležitú úlohu pri presadzovaní myšlienky zachovávať aj nehmotné kultúrne dedičstvo národov.

„Na vine“ bol práve Paul Simon, ktorý v polovici 60. rokov načas odišiel od svojho kamaráta Arta Garfunkela a skúsil si v Európe sólovú dráhu. Na nej sa mu priplietla do cesty juhoamerická skupina Los Incas, u ktorej počul prekrásny motív, pripomínajúci let kondora, a po informácii, že ide o ľudový nápev, otextoval ho a po návrate do dua k Artovi zaradil do repertoára. Netušil však, že nejde o ľudovú pieseň, ale o časť rovnomennej peruánskej operety z roku 1913.

Neznámym osudom svetoznámych hitov (napríklad že pieseň My Bonnie nahrali Beatles v Hamburgu v roku 1961 ešte bez Ringa, pričom skladba bola slávna aj v ruskej verzii už v 30. rokoch zásluhou Leonida Uťosova), sa Michal Bystrov venuje systematicky, táto kniha je vlastne už „dvojkou“ jeho Príbehov piesní. Na vyše 400 stranách ponúka fundovanú podrobnú históriu ďalších 19 skladieb vrátane anglických textov a ich prebásnených prekladov, ako aj českých textov pre Matušku, Kubišovú, Hegerovú a ďalších spevákov, kompletnú celosvetovú diskografiu každej piesne a množstvo fotografií.