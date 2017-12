Nové knihy

22. jan 2012 o 17:56 Alexander Balogh, ba

Milan Kolcun: Košická čítanka

UnitedPartners

Márai, Škvorecký, Štrasser, Rakús, Husák, Petöfi a mnoho desiatok ďalších, ako vidno veľmi rozmanitých autorov zoradil Milan Kolcun do čítanky o svojom rodnom meste. Poltisícročný záber tímu autorov opisuje takmer tisícročie košických dejín a všetkými možnými žánrami väčšinou ospieval (no niekde veru aj nie) jeho Košice. Pravda, nielen jeho, Kolcun ako správny lokálpatriot myslí nezištne na všetkých, ktorí sa nielen tak výhodne dokázali narodiť, ale vďaka nemu majú aj svoju čítanku. A tú naozaj má len máloktoré mesto, darmo.

Pavol Weiss: Treba na chvíľu odísť

Slovart

Štvrtá kniha spisovateľa i úspešného dramatika je správou o človeku, ktorého život riadia sily mocnejšie než on sám. Weissov hrdina má navyše schopnosť uvedomiť si to a dokáže otvoriť oči aj čitateľovi. Autor ukázal širokú paletu štýlov, pohybuje sa od tradičnej poviedky, sci-fi a erotickej poviedky až po vydarený experimentálny text. Tomáš Janovic o knihe povedal, že je ľahká a zároveň vážna, ale vôbec nie ľahkovážna. A iný kolega Pavol Rankov dodáva, že poviedky to nie sú mimoriadne dlhé, ale zato mimoriadne hlboké.

Iveta Ondrejková, Anton Sládek: Po schodoch z vody

RECO



„Kedy a kde a ako a nejako / keď a keby náhodou áno / tak vtedy možno trochu / niekedy zasa veľa / lebo inokedy opäť nič! / Prečo vtedy tak a dnes inak?“ Knižka je debutom Ivety Ondrejkovej, chronologicky zoradeným výberom z jej takmer tridsaťročnej tvorby. Básne sprevádzajú fotografie Antona Sládka, ten má už za sebou štyri pozoruhodné publikácie. Aj v tejto sa stretávame pri stvárnení rôznych tém, konvenujúcich s textami, s jeho obľúbenou hrou svetla a tieňa.

Barbara Nesvadbová: Rozprávkar

Ikar

Úspešná česká bestselleristka sa tentoraz predstavuje dokonca v slovenčine, jej štvrtý román preložila Elena Šikulová. U Nesvadbovej sa čitateľ neraz stretáva s motívmi vychádzajúcimi z jej života či života jej blízkych priateľov. Tentoraz však podľa autorkiných slov nejde o autobiografický román, a tak jej obľúbená Karla so zástupmi milencov by nemala byť stotožňovaná s autorkou. Možno to niektorým vyznávačom Nesvadbovej diela bude prekážať, iných to možno, naopak, poteší. Každopádne nie je to informácia na zahodenie.⋌(ba)