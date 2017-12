Muzikál zostáva na Novej scéne hlavným žánrom

Divadlo Nová scéna povedie herec a pedagóg Juraj Ďurdiak. Vo svojej koncepcii nadväzuje na dlhú tradíciu Novej scény ako hudobného divadla a divákom chce ponúknuť najlepšiu kvalittu.

23. jan 2012 o 23:03 Zdroj: (jar)

Juraj Ďurdiak viedol Divadlo Nová scéna dočasne od 1. augusta 2011 po tom, ako sa predchádzajúci generálny riaditeľ František Javorský vzdal funkcie z osobných dôvodov. Ďurdiak bol v rokoch 2003 až 2006 umeleckým šéfom Novej scény. „S Divadlom Nová scéna spolupracujem od roku 1992,“ spomína novovymenovaný generálny riaditeľ. „Účinkoval som tu v mnohých muzikáloch (Grand hotel. Jozef a jeho farebný plášť, Hair, Rebelové, Klietka bláznov,...), operetách (Paganini, Hrnčiarsky bál....), aj v činohrách (Blbec na večeru,...). Môj vzťah k tomuto divadlu je ako k rodinnému príslušníkovi. Zažil som tu najkrajšie chvíle môjho divadelného života.“

Program Novej scény stavia na tradícii kvalitného hudobného divadla. „Divadlo Nová scéna je a má byť hudobným divadlom s muzikálom ako prioritným žánrom. Existencia činoherných predstavení je v tomto divadle na diskusiu, ktorú sa chystám absolvovať v prvom rade s Ministerstvom kultúry SR,“ potvrdzuje Ďurdiak, ktorý už inicioval aj vznik nového muzikálu písaného špeciálne pre Novú scénu. Nový pôvodný slovenský muzikál má divadlo v pláne uviesť v decembri 2012. Divadlo Nová scéna má svojho stabilného diváka a udržanie tohto vzťahu je aj jednou z ambícií Juraja Ďurdiaka. „Divadlo Nová scéna je divadlom rodinného typu. To by sme radi zachovali, aby sme mali čo ponúknuť širokej verejnosti a to čo možno v najlepšej kvalite,“ uzatvára nový generálny riaditeľ.