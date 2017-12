Čítanie o divadle

Knižné novinky. Spomienky kostýmového výtvarníka Milana Čorbu, analýza rozmanitej tvorby Jiřího Kiliána, americké avantgardné divadlo...

Milan Čorba: Oproti času

Kostýmoví výtvarníci nezvyknú písať pamäti. Všetky ich spomienky, emócie aj myšlienky sú uložené v šatách do ktorých obliekajú hercov, aby im pripravili dokonalé zázemie pre tvorbu, aby kostýmom určili správny tón hrania. Milan Čorba porušil mlčanie a urobil dobre. Jeho spomienky sú nielen pútavé a obsažné, ale aj dojímavé, najmä pre čitateľa, ktorý prežil detstvo v tomto meste. Sú to spomienky bratislavského chalana z Podhradia, ale spoznáme sa v nich aj my, čo sme vyrastali v iných štvrtiach. Milan Čorba si nás pozval do kaviarne a vrátil nám kus detstva. Láskavo a s humorom. On, tvorca divadelných i filmových kostýmov, tentoraz vyzliekol donaha dobu v ktorej sme žili a pomáha nám pochopiť jej podstatu.

Milan Lasica

Gremlicová D., Lanzová I., Němečková E., Vašek R.: Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou

Monografia je venovaná poprednému svetovému choreografovi českého pôvodu Jiřímu Kyliánovi. Zaoberá sa Kyliánovou rozmanitou tvorbou, analyzuje ju a venuje sa aj mapovaniu umelcovej dlhoročnej spolupráce s Holandským tanečným divadlom. Publikáciu ilustruje množstvo fotografií.

COLORITO

Publikácia po prvý krát v histórii prináša ucelený pohľad na vývoj experimentálneho divadla v krajinách strednej Európy. Kniha bola vydaná ako jeden z výstupných materiálov projektu Theatre Architecture in Central Europe a na takmer 600 stranách prináša texty 16 autorov z Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Texty sú doplnené 150 čiernobielymi a farebnými fotografiami. Publikácia vychádza v anglickom jazyku.

Arnold Aronson: Americké avantgardní divadlo

Kniha Arnolda Aronsona, profesora divadelných štúdií na Columbia University v New Yorku, systematicky, kvalifikovane a pritom veľmi prístupne mapuje vývoj amerického alternatívneho divadla. Vracia sa k jeho koreňom, výstižne charakterizuje široký kultúrny, spoločenský i umelecký kontext jeho vzniku. Cez kritické analytické texty zoznamuje čitateľa s jeho najvýznamnejšími osobnosťami, súbormi a inscenáciami. Od Artauda cez Living Theatre, 70. a 80. roky, kedy sa avantgardné divadlo vracia od rituálu k estetizácii, až po extrémne prejavy tzv. „body artu“ na hranici medzi masochizmom a sebapoškodzovaním.