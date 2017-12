Oscarové nominácie sú známe

Martin Scorsese pochopil ako na Oscary. Jeho rozprávka v 3D má jedenásť nominácií. Ďalšími favoritmi sú The Artist, Tinker Tailor Soldier Spy, Moneyball či Strom života.

24. jan 2012 o 14:54 Kristína Kúdelová

Angličania chceli vrátiť vstupné za film The Artist. Nepochopili, že sa pozerajú na veľkého favorita na Oscary.

Čas na párty sa práve skončil, aspoň v USA. Americká filmová akadémia vyhlásila nominácie na Oscary, a to znamená, že odteraz už filmári nemôžu organizovať žiadne večierky, ak by priamo nesúviseli s premietaním ich filmu. Také sú nové pravidlá. Akadémia sa tak chce zbaviť obvinení, že Oscary sa dajú kúpiť kamarátskym ovplyvňovaním. Obmedzenie sa končí až vyhlásením víťazov, a to bude 26. februára.

Akadémia si tiež nedávno vyhradila právo rozhodnúť, koľko filmov nominuje do hlavnej kategórie. Ich počet sa môže pohybovať od päť do desať, podľa toho, koľko filmov si to zaslúži. Tento rok usúdila, že takých je deväť: The Artist, Hugo a jeho veľký objav, Deti moje, Príšerne nahlas a neuveriteľne blízko, Polnoc v Paríži, War Horse, Help, Moneyball a Strom života.

Hugo a jeho veľký objav: jedenásť nominácií

Roky, priam desaťročia čakal Martin Scorsese na to, aby dostal Oscara. A keď ho v roku 2007 konečne dostal, vyzeralo to, že to ani tak nie je za film Na druhej strane, ale za zásluhy. Za všetky tie gangsterky, ktoré nakrútil predtým.

A teraz je Scorsese hviezdou nominácií – ale s akým filmom! Hugo a jeho veľký objav je rozprávka, ešte aj v 3D. Scorsese by mohol vyučovať dejiny filmu, taký je znalec a nadšenec. V Hugovi cítiť jeho obdiv k začiatkom kinematografie, keď technika len magicky vstupovala do našich životov.

Kto nevie o Artistovi

Z Anglicka prišli správy, že niektorí z divákov žiadali vrátiť vstupné, keď sa v kine dozvedeli, že The Artist je nemý a čiernobiely film. Neuveriteľné. Artist bol objavom festivalu v Cannes a má Zlatý glóbus. Ľudia žasnú, že aj dnes, v čase 3D, si niekto dovolí nakrútiť anachronizmus a že to môže byť aj duchaplné a vtipné. A predsa sú ľudia, ktorí sa o ňom nestihli dozvedieť. Tak možno po Oscaroch už budú vedieť. Artist má desať nominácií a je favoritom.

Hudba bez Rómov

Pred štyrmi rokmi bol za hudbu k filmu Sherlock Holmes nominovaný Hans Zimmer. Škoda, že ho nenominovali aj tento rok s pokračovaním Holmesa. Bolo by to pre nás vzrušujúcejšie, keďže na hudbe spolupracovali so sendreiovcami z Kokavy nad Rimavicou. Možno nabudúce.

Na nominácie čakal napríklad aj výborný herec Gary Oldman. Teraz dostal svoju prvú – za špionážny film Tinker Tailor Soldier Spy, ktorý zbiera veľmi dobré ohlasy.

Strom života je naspäť

Film Strom života sa mohol o Oscara uchádzať už vlani, a možno aj predvlani. No režisér Terrence Malick ho stále vylepšoval a prestrihával. Dá sa to však pochopiť. Strom života je mimoriadne ambiciózny projekt, film o intímnych životoch aj o skrytých zákonoch makrokozmu.

Jeho nominácia na Oscary príjemne prekvapila, keďže zahraniční novinári v Hollywoode, ktorí rozhodujú o Zlatých glóbusoch, ho odignorovali. Zrejme sa báli, že by si hanblivý Malick neprišiel po cenu. Čo sa s veľkou pravdepodobnosťou stane, keby vyhral Oscara.