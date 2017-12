Tie diela dostávajú nohy a krídla a končia nevedno kde

Palo Čejka predstavuje v bratislavskom showroome Max Klinger svoje ... nové pozorovania. Obsahujú mnoho vrstiev originálneho humoru a energie sveta, do ktorého sa oplatí vstúpiť.

26. jan 2012 o 17:42 Ada Jung

Keď prejdete okolo Čejku, zavlní sa a zatrasie. Úplne najnovší Čejka je totiž niekoľkometrová maľba na vzdušnom japonskom papieri, nainštalovaná na autoservisnom zdviháku.

Má viacero výnimočných vlastností. Okrem toho, že dominuje priestoru, je aj priehľadná a dá sa na ňu pozerať spredu, zozadu a vlastne aj zvnútra.

Je taká čerstvá, že ju inštalovali ešte vlhkú a nestihla ani dostať meno. Zostáva teda tajomstvom, ale možno je to jeden z obľúbených autorových motívov – dievčina alebo aspoň niektorá jej časť.

Všetky ostatné práce na výstave ... nové pozorovania sú už klasické Čejkove lino– a drevorytiny. Priamočiara expresivita má očarujúce retro vyznenie zvlášť v čiernych grafikách a pokiaľ sa techniky týka, treba si vychutnať viacfarebné drevorezy.

Výstava sa dá zbehnúť rýchlo, ale neodporúčam to. Okradli by ste sa o mnoho a mnoho vrstiev originálneho humoru a energie sveta, do ktorého sa už pravdepodobne nebude dať nikdy vstúpiť, keďže diela Pala Čejku dostávajú nohy a krídla a končia nevedno kde.

Woodstock

Takisto sa vzpierajú akejkoľvek kunsthistorickej analýze, v podstate by bola zločinom. Aj preto by ideálnym stvárnením linocutov a woodcutov bola živá čejkovská akcia na spôsob Pecha Kucha Night a najradšej i Day.

Môžeme si len predstavovať, akú hudbu na hranici počúvateľnosti by autor ako DJ pustil k Srdečnej mechanike s jednou okysličenou a druhou odkysličenou príšerou v komorách, aký roquefortský zvuk by dostal zo svojej trúbky pri spleti energií s názvom Dvaja na štyroch (ale možno len rád ryje zamotané veci), a čo by s bleskovou jasnozrivosťou spoetryzoval pri spätnom pohľade na Vplyv tohto na hento a tamtoho na toto.

Tvrdohlavo svoj

Česi radi Čejkovej tvorbe prisudzujú niečo váchalovské, ale lichotivá paralela je založená skôr na vášni pre grafiku, literatúru a poéziu, než na analýze výtvarných prác.

Josef Váchal bol po celých šesťdesiat rokov svojej tvorby ovplyvňovaný rôznymi štýlmi a v tomto smere, nech už bol akokoľvek geniálny a vo svojej genialite neuznaný, nikdy nezískal vyhranené umelecké vyjadrenie. Grafika Pala Čejku je oproti tomu tvrdohlavo, nástojčivo svoja a vždy priamočiaro spojená s jasnou myšlienkovou koncepciou. Tento základ si preto oprávnene pýta ešte vysokú stavbu.