Filmové premiéry

Do našich kín tento týždeň prichádza sedem noviniek. Medzi nimi aj film, ktorý sa Romanovi Polanskému podaril nakrútiť napriek tomu, že nebol na slobode. A tiež film Davida Cronenberga, ktorý nespravodlivo nenominovali na Oscara.

25. jan 2012 o 17:39 Miloš Ščepka

Carnage. Réžia: Roman Polanski.

Cenou Leoncino d'Oro na benátskom festivale odmenený film je adaptáciou divadelnej tragikomédie francúzskej autory Yasminy Reza Boh masakru. Spoluscenárista a režisér Roman Polanski kvôli stále platnému zatykaču nemohol nakrúcať v USA, ale Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz aj John C. Reilly prišli za ním. Hrajú rodičov, ktorí riešia následky detskej bitky – a pri tom rozpútajú skutočný masaker, ktorému neunikne ani Kokoschka.

video //www.youtube.com/embed/ZPX6-4Bo7XU

Kontraband. Réžia: Baltasar Kormákur.

Islandský režisér Baltasar Kormákur nakrútil v britsko-americkej produkcii remake islandsko-nemecko-holandského thrilleru Reykjavik-Rotterdam, ktorý roku 2008 režíroval jeho krajan Óskar Jónasson, oceneného piatimi islandskými národnými cenami Edda. Kráľ pašerákov je už na odpočinku, no keď jeho švagor pobabre jednoduchú akciu, musí sa vrátiť nielen aby mu pomohol, ale aby zachránil pred smrťou svoju milovanú ženu. V pôvodnom filme stvárnil hlavnú rolu práve Kormákur.

video //www.youtube.com/embed/dFOBpZcJh1M

Láska je láska. Réžia: Milan Cieslar.

Režisér Milan Cieslar (Der Lebensborn - Pramen života, Duše jako kaviár, Krev zmizelého) nakrútil typickú českú trpkú komédiu o všemožných podobách lásky v súčasnosti. Odvíja sa od nevidomej klaviristky Marušky (Aneta Krejčíková), ktorá žije spoločne so svojím dedkom Vlastimilom (Petr Nárožný) a túži po princovi na bielom koni, ale autorom sa podarilo dostať do filmu takmer všetko – aj rómsky problém, mäkké drogy a homosexualitu. Reakcie českej kritiky sú neľútostné.

video //www.youtube.com/embed/nNkbSVNpIf8

Miestnosť samovrahov. Réžia: Jan Komasa.

Cenami z mnohých festivalov – vrátane slovenského Art Film Festu – ovenčenú drámu o úlohe internetu a najmä sociálnych sietí v živote nielen poľskej mládeže scenárista a režisér Jan Komasa charakterizoval slovami: „Láska, puberta a rebelanstvo sa tu miesia s hystériou internetových komunít, so závislosťou na ilúzii, posadnutosťou ľuďmi a možnosťou stvorenia seba samého vo virtuálnych svetoch. Za všetkým je však aj tak túžba po láske. Hľadali sme inšpiráciu v dielach ako Utrpenie mladého Werthera (Goethe), či v Hamletovi (Shakespeare).“

video //www.youtube.com/embed/KQqBoY9biJU

Muppets. Réžia: James Bobin.

Veselé bábkové postavičky si roku 1954 vymyslel Jim Henson a nazval ich kombináciou slov marionetts (marionety) a puppets (bábky). Od roku 1976 mali vlastnú celevíznu show a stali sa aj hviezdami ôsmich celovečerných filmov pre televíziu i kiná. Televízny režisér James Bobin s nimi nakrútil deviaty dlhý film o tom, ako bábky čelia hrozbe neľútostného ropného magnáta, ktorý chce zbúrať ich divadlo. Pesničku Man or Muppet nominovali na Oscara.

video //www.youtube.com/embed/kVkla1N9tpQ

Nebezpečná metóda. Réžia: David Cronenberg.

V roku 1993 vyšla kniha Johna Kerra A Most Dangerous Method: the story of Jung, Freud, and Sabina Spielrein. O deväť rokov neskôr podľa nej napísal Christopher Hampton divadelnú hru The Talking Cure. V roku 2011 ju do filmovej podoby adaptoval David Cronenberg (Mucha, Nahý obed, História násilia). Viggo Mortensen hrá otca psychoanalýzy Freuda, Michael Fassbender jeho žiaka Carla Junga a Keira Knightley jeho pacientku, žiačku a milenku, neskôr priekopníčku sovietskej psychoanalýzy Sabinu Spielrein.

video //www.youtube.com/embed/664eq7BXQcM

Underworld: Prebudenie 3D. r. Måns Mårlind, Björn Stein

Dvojica švédskych režisérov Måns Mårlin a Björn Stein nakrútila v USA pred dvomi rokmi neveľmi úspešný thriller Skrýša. Napriek hrozivej strate, v ktorej projekt skončil, im producenti dali druhú šancu v podobe tretej časti fantasy hororu o večnej vojne medzi upírmi a vlkolakmi. Vznikla priemerná béčková zábava, najväčšou kvalitou ktorej je (popri Kate Beckinsale v role upírky Selene) relatívne malá minutáž.