Chcete veľké mená? Choďte do Prahy

Koncertná sezóna na Slovensku zatiaľ pôsobí veľmi chudobne.

25. jan 2012 o 19:25 Oliver Rehák

Bruce Springsteen, Pearl Jam, Coldplay, Metallica, Red Hot Chili Peppers. To všetko uvidíte v Prahe. Na Slovensko sa zatiaľ chystajú len Cranberries a Duran Duran.

Českí koncertní promotéri už vytiahli viac veľkých mien. U nás sú zatiaľ potvrdené iba dve. K Duran Duran pribudli The Cranberries.

Kto a kedy Aktuálne potvrdené koncerty PRAHA

Metallica - 7. 5. Pearl Jam - 2. 7. Bruce Springsteen - 11. 7. Red Hot Chili Peppers - 27. 8. Coldplay - 16. 9.

BRATISLAVA

Duran Duran - 1. 2 Cranberries - 24. 6.

Americká vlna

Kedysi sa chodilo na koncerty hviezd do Budapešti. Koho zaujímajú nasledovné mená, s jedinou výnimkou (Springsteen) má v tomto roku najbližšie do Prahy.

Začne sa to v máji. Metallica sa rozhodla pri dvadsiatom výročí vydania oprášiť legendárny Black Album. Lístky na pražský koncert sa oficiálne začnú predávať zajtra, členovia fanklubu sa už k nim dostať môžu.

Bruce Springsteen v marci vydáva album Wrecking Ball. Následne berie svoj E­ Street Band na turné, do ktorého zahrnul aj Česko a Rakúsko.

Jediné vystúpenie v strednej a východnej Európe si naplánovali aj ďalší Američania. Pearl Jam majú Prahu radi, v júli tam zavítajú už po štvrtýkrát. A ďalší návrat do českého hlavného mesta absolvujú aj Red Hot Chili Peppers.

V Bratislave zatiaľ iba dvaja

Najnovším prírastkom sú Coldplay. Britskí poprockeri sa prídu predviesť začiatkom jesene. Medzi ich zastávkami v Prahe a vo Varšave sú zatiaľ tri voľné dni, tak uvidíme, či sa niekto z našich promotérov rozhýbe.

Momentálne sme na tom dosť slabo (mierne povedané). Už o pár dní v bratislavskej Inchebe uvidíme skupinu Duran Duran, ktorá funguje od 80. rokov, no stále sa ju vidieť oplatí a silný fanklub je zárukou dobrého večera.

Po dlhej pauze sa znovu rozhýbali aj The Cranberries. Comeback írskej partie okolo speváčky Dolores O’Riordan úspešne pokračuje, vo februári avizujú dlho očakávaný šiesty album Roses a naň nadviaže turné. V júni kapela doputuje aj do Bratislavy, na štadióne Ondreja Nepelu okrem nových pesničiek nepochybne zaznejú aj hitovky ako Zombie či Linger.

A čo Pohoda? Má komplikovanú situáciu. Pre majstrovstvá Európy vo futbale si totiž na rovnaký víkend preložilo termín niekoľko veľkých festivalov (najmä Roskilde a poľský Open’er). Zatiaľ má na plagáte islandskú pesničkárku Emilianu Torrini, ku ktorej včera pribudla skvelá americká dievčenská indierocková skupina Warpaint. Sú to obľúbenkyne Red Hot Chili Peppers a britská BBC ich zaradila do prestížnej ankety The Sound of 2011, blízko majú aj ku The xx, ktorým robili predkapelu.

Warpaint sú mladé, ale už dnes sú vo svete známe a majú potenciál byť ešte známejšie. Niekedy je lepšie počuť naživo/objaviť niečo nové ako zažiť sklamanie zo zvädnutých starých hviezd.