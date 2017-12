Vidiek bol proti bratislavocentrizmu

Textárom Vidiečana je Daniel Mikletič, mestský človek, v tom čase redaktor časopisu Kam v Bratislave. Práve tento text bol pre ďalší imidž skupiny rozhodujúci.

Ako vznikla skupina Vidiek?

Predchodcom Vidieku bola skupina Ventil RG, ktorú som mal od začiatku pod akýmsi dohľadom. Ventil vznikol z kapely Skrat, ktorá fungovala pod strednou elektrotechnickou školou. Asi v roku 1986 prišiel Jano Kuric s myšlienkou spraviť kapelu, ktorá bude iná, modernejšia. Prvým variantom názvu bol Jano Kuric a jeho družina, ale slovo družina evokovalo neslávne známe školské stravovacie zariadenia. Vidiek bol dobrý názov, lebo bol programovo protibratislavocentrický. Všetky vtedajšie skupiny boli z Bratislavy. Ale zakladatelia Vidieka, Jano Kuric a Oňo Tomčala, boli z Rovinky. V Rovinke bola nálada úplne iná ako v Bratislave.

Vidiečan bola jedna z prvých skladieb v repertoári, nie?

Úplne prvá. Jano mal hudbu hotovú už skôr, dal mi ju na otextovanie na starej pohúžvanej kazete, ako sa to vtedy robilo, myslím, že ešte spolu s ďalšími pesničkami. Jano to naspieval v takej, ako sa hovorievalo, svahilčine, a to ma inšpirovalo na použitie tej série citosloviec. Najdôležitejší a rozhodujúci bol prvý verš „môj svet je vidiek“. Potom to už išlo.

Vedeli ste, že robíte niečo mimoriadne?

Nemyslel som si, že to bude ktovieaký hit, ale bola to šťastná zhoda okolností – od dobrého konceptu po vydarený videoklip Ďura Takáča. A rádiá vtedy hrali slovenskú hudbu, bol to krok k niečomu novému.

V tom čase ešte zúril komunizmus, nerozoberali cenzori, čo sa tam vlastne spieva?

Už tak nezúril, bolo perestrojkové obdobie, texty už nikto nepitval skalpelom. Dýchalo sa oveľa lepšie ako predtým. Okrem toho, veď je to v podstate ekologicky angažovaný text.