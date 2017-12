David Cronenberg nakrútil film o psychoanalýze

NEBEZPEČNÁ METÓDA: JUNGOVI A FREUDOV BY SA TO PÁČILO

Film o tom, ako sa Carl Jung pokúšal vymaniť z tieňa svojho učiteľa, má veľa rovín. Pod vrstvou staticky nasnímanej konverzačky sa skrýva vášeň a cit.

26. jan 2012 o 17:15 Miloš Ščepka

To, že členovia americkej filmovej akadémie pri rozhodovaní o nomináciách na Oscara ignorovali novinku Davida Cronenberga Nebezpečná metóda, vypovedá viac o Oscaroch ako o Cronenbergovom filme.

Kanadský filmár Cronenberg prešiel viacerými fázami. Od bizarných trilerov cez psychologické horory a psychedéliu až po realistické kriminálne drámy. Celou jeho tvorbou sa však vinie fascinácia narušenou ľudskou psychikou. Nechýba ani v jeho najnovších dielach, je len menej očividná a nemá za cieľ provokovať.

Psychoanalytický trojuholník

Snímka o komplikovaných vzťahoch otcov modernej psychológie Sigmunda Freuda (Viggo Mortensen), Carla Junga (Michael Fassbender) a Sabiny Spielrein (Keira Knightley) má síce ďaleko od Muchy, ale zato blízko k jeho dielam M. Butterfly či Spider. A najmä: je logickým pokračovaním jeho tvorby.

Dobovo verná, na autentických dokumentoch založená dráma sa sústreďuje na Junga, ktorý sa túži vymaniť z Freudovho tieňa, zbaviť sa obmedzení Freudovho učenia – a tým sa aj zbaviť povesti jeho žiaka.

Ženatý Jung podľahne čaru psychicky labilnej, no vysoko inteligentnej dcéry ruského židovského obchodníka Sabiny Spielrein, ktorá sa stane jeho pacientkou, žiačkou, milenkou a osudovou ženou. Hoci je katalyzátorom, ani Freud nie je pasívnym pozorovateľom a nemalým podielom prispeje i anarchistický Otto Gross (Vincent Cassel).

Pravda a láska. Víťazia?

Navonok lineárny, komorný film má mnoho vrstiev, je plný citov i vášní, to všetko skrýva vo svojom podvedomí, pod vrstvou staticky nasnímanej konverzačnej drámy. „Fanúšikom Muchy sa to asi nebude páčiť,“ priznal Cronenberg na lanskom festivale v Benátkach, kde mal jeho film svetovú premiéru, „ale verím, že ctiteľom Freuda a Junga áno. Dalo by sa dokonca povedať, že je to môj prvý čisto životopisný film.“

Scenár je dielom dramatika Christophera Hamptona. Ten sa preslávil divadelnou dramatizáciou a filmovým scenárom Nebezpečných známostí podľa Choderlosa de Laclos, ním si vyslúžil nomináciu na Oscara. Poznáme ho aj ako autora scenárov k filmom Mary Reilly, Tichý American či Pokánie (Oscar za adaptovaný scenár). V roku 2002 napísal divadelnú hru The Taking Cure o vzťahoch Freuda, Junga a Spielreinovej. Inšpiroval sa rozsiahlou publikáciou Johna Kerra A Most Dangerous Method: The Story of Jung, Freud, and Sabina Spielrein z roku 1993.

Dobre skrývaná úchylnosť

Téma, scenár, ale i kamera Petra Suschitzkého vyzdvihujú do popredia herecké výkony. Každý k role pristúpil inak. Viggo Mortensen dáva najavo ironický nadhľad, Keira Knightley predvádza plnokrvný, no disciplinovaný výkon a Cassel je neurotický, vášnivý. Michael Fassbender do najmenšieho detailu starostlivo vykresľuje často i protichodné stránky charakteru Carla Junga, čím ho posúva na pozíciu ústrednej postavy. Réžia všetko rafinovane kombinuje do zdanlivej jednoduchosti.

Nebezpečná metóda ulahodí znalcom a priaznivcom psychoanalýzy, a tomu, kto má rád herecké majstrovstvo, filmové umenie a kto premýšľanie považuje za príjemný spôsob zábavy.