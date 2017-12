Pozvánky

Love Story, Matej Fabian, Blues v Poprade, Zimný prieskum, Petr Janda, Deň otvorených dverí ŠUP

26. jan 2012 o 18:19

Love Story

Po dvoch rokoch sa do Bratislavy vráti slávny americký vokálny súbor Chanticleer, označený časopisom New Yorker za „najlepší svetový mužský zbor súčasnosti“. Dvojnásobní držitelia Grammy sú známi širokým žánrovým záberom. V sobotu o 19.00 h predstavia v SND projekt Love Story.

Matej Fabian

V bratislavskej Galérii Kressling otvoria dnes o 18.00 h výstavu Mateja Fabiana Fear of the Dark? Výstava potrvá do 1. marca.

Blues v Poprade

V Tatranskej galérii (Elektráreň) v Poprade vystúpi dnes o 17.00 h na prebiehajúcej výstave Otváranie Anny Fedákovej bluesový hudobník Erich Boboš Procházka.

Zimný prieskum

Oddnes do nedele bude na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Zimný prieskum 2012 – prehliadka semestrálnych prác. Priestory školy na Hviezdoslavovom námestí, Drotárskej ceste a Koceľovej ulici môže verejnosť navštíviť od 9.00 do 18.00 h.

Petr Janda

Frontman známej českej skupiny Olympic Petr Janda predstaví dnes o 16.00 h v Panta Rhei Poštová v Bratislave v Bratislave svoju životopisnú knihu Dávno.

Deň otvorených dverí ŠUP

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium i svojich priateľov dnes od 10.00 do 18.00 h na Deň otvorených dverí.