Nový Cohen už je na webe

Hoci oficiálne album Old Ideas kanadského pesničkára vyjde až 31. januára, už ho môžete celý počúvať. Legálne.

27. jan 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Leonard Cohen sa pridal k hudobníkom ako Prince, Radiohead či Paul McCartney, ktorí skúšali rôzne formy distribúcie svojich nových nahrávok. Svetoznámy kanadský pesničkár sa dohodol s britským denníkom The Guardian, ktorý zverejnil album Old Ideas ešte pred oficiálnym vydaním.

Na webovej stránke novín si tak môžete exkluzívne vypočuť desať nových pesničiek, v ktorých sa autor rozhodol „poeticky prejaviť niektoré z najhlbších zmätkov ľudskej existencie – vzťah k transcendentálnemu bytiu, sexualitu, stratu a smrť“.

Fanúšikovia sa potešili, 77-ročný spevák sa totiž rozhodol skončiť so svetovými turné a kolekcia nových skladieb prichádza po osemročnej pauze od predchádzajúceho albumu Dear Heather.

Okrem toho časopis Uncut ponúka zaujímavý rozhovor Cohena s britským spevákom Jarvisom Cockerom. „Niektorí ľudia pracujú z pocitu veľkého nadbytku. Rád by som bol jedným z nich, ale nie som,“ hovorí v ňom o generáciu mladšiemu kolegovi Cohen.

Na otázku, ako je možné, že napriek vysokému veku má stále taký hlboký a charizmatický hlas, zjavne dobre naladený hudobník dodal: „Na rozdiel od všeobecného názoru sa tak stane, keď prestanete fajčiť. Ja sám som si myslel, že môj hlas prejde až do sopránu, týmto smerom to však nejde. Znovu začnem fajčiť v osemdesiatke. Už sa na to veľmi teším.“