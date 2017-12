Theo Angelopoulos: Režisér pomalých filmov

Grécky režisér sa preslávil pomalými filmami s dlhými zábermi. Zabil ho motorkár, keď prechádzal cez cestu.

27. jan 2012 o 20:00 Tomáš Vasilko

Jeho kariéra sa mala pôvodne uberať iným smerom. Theodoros Angelopoulos (27. 4. 1935 - 24. 1. 2012) vyštudoval v Aténach právo. Keby bolo podľa jeho rodiny, právnika by robil celý život. On miesto toho odišiel do Paríža, kde sa prvýkrát dostal k filmu.

Po návrate do Grécka začal najskôr pracovať ako novinár a filmový kritik. Prvé filmy začal točiť po vojenskom prevrate v roku 1967. Ako píše New York Times, pre kritikov bol kontroverzným režisérom. Niektorí jeho filmy obdivovali, iní mu nevedeli prísť na meno. Zaslúžil si to aj pomalými filmami, pri ktorých niekedy za dve hodiny vystriedal iba sto záberov.

Najväčších úspechov sa dočkal v 90. rokoch. V roku 1995 mu za jeho film Odysseov pohľad odovzdali na festivale v Cannes cenu za druhé miesto. Ako píše Sydney Morning Herald, po vyhlásení niekoľko sekúnd sedel na mieste, zjavne nahnevaný. Na pódiu nakoniec vyhlásil: „Pôvodne som čakal Zlatú palmu." Tej sa dočkal o tri roky neskôr za Večnosť a deň.

Jeho posledný film mal byť o súčasnej ekonomickej kríze, ktorá zmieta jeho rodnou krajinou. Dokončiť ho už nestihol. Zahynul, keď ho na prechode zrazila motorka len kúsok od miesta, kde točil svoj posledný film.