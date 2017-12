Sadnúť si a začať cvičiť? To si nechaj, to ma nezaujíma

Ako tvorím Skladateľ a spevák Miroslav Žbirka

17. dec 2011 o 15:47 Kristína Kúdelová

Skladateľ a spevák Miroslav Žbirka

Dvadsiateho tretieho ešte Meky Žbirka stihne kúpiť všetky darčeky a potom bude rád, keď mu nikto nezavolá. Zabíjanie kapra nebude mať v programe, jeho jedinou úlohou bude vypiť becherovku.

Posledné mesiace sa pustil do náročného projektu, skúšal so symfonickým orchestrom, vydal s ním album, šiel s ním na turné a zaznamenal to na DVD, a vystúpil aj v televíznom programe Hodina deťom.

„Dal som si zabrať, to fakt,“ hovorí. „Teraz sa potrebujem tri dni vyspať, vypnúť telefón a nech mi nikto nič nenavrhuje. Keď to prejde, to už bude veľmi jednoduché - budem robiť, čo ma najviac baví. Január bude výborný mesiac.“

Myslí tým skladanie pesničiek a prehrabávanie sa tými, ktoré zložil už počas roka, vraj len v kratučkých chvíľkach, keď mal čas. „Hovorím, že v kratučkých chvíľkach, ale malo by to byť naopak, že? Najviac času by som mal predsa tvoriť. Ale možno je to tým, že skladanie mám najradšej, a preto si nevšimnem, ako pri ňom prejde čas. Pri ňom sa dostanem do prirodzeného tranzu.“

Vždy býval disciplinovaný a z hrania bol nadšený. Toho, že by neprišiel žiadny nápad, sa pritom nikdy nebál, lebo nápad a melódie vždy prídu. Žiadny stres. „No tak pozor, aby som zas nemachroval. Túto otázku si nekladiem. Možno keby som si ju kládol, znervózniem. Ale je jedna múdra veta: teoretik vie, ako to ide, a nejde to. Praktik nevie, ako to ide, a ide to.“

Teraz má Meky Žbirka práve obdobie, že sa venuje písaniu anglických textov, vymýšľa, ako najlepšie rýmovať. Tiež sa mu o tom dostalo do rúk niekoľko knižiek - a zistil, aký je to nezmysel. „Otvorím knihu, a hneď mi tam radia. Bod prvý, sadnite si. Bod druhý, začnite cvičiť... Vravím si, to si nechaj, to ma nezaujíma.“

On sám má problém niekomu niečo vysvetľovať a nepáči sa mu, keď vidí hudobné súťaže a keď súťažiacim radia štyria hudobníci, ktorí sedia oproti. „To je úplný nezmysel, aby jeden spevák hovoril druhému, čo má robiť, len preto, že je starší. V populárnej hudbe sa to nedá. Ja mám len jeden odkaz: prečítaj si zmluvu a rob si, čo chceš. To je všetko, čo ti môžem poradiť.“