Rád pripomínam zabudnuté legendy karikatúry

27. jan 2012 o 16:09 Alexander Balogh

Výtvarník Fero Jablonovský

Svoje typografické interpretácie aforizmov Tomáša Janovica predstavil Fero Jablonovský už vlani na bratislavskej výstave, ďalšou formou prezentácie vtedy vystavovaných diel je nový nástenný kalendár. „S Tomášom som v poslednom čase spolupracoval aj pri grafickej úprave jeho knižky Ponuka dňa. Tú ilustroval Miroslav Cipár, to je ďalší človek, s ktorým rád robím, pretože má mimoriadny cit pre písmo a typografiu.“

Tvorivý záber Fera Jablonovského je široký, na začiatku, už v ranej mladosti to boli ilustrácie, sám tvrdí, že najznámejší bol ako karikaturista. „Tie časy sú preč, možno dočasne, no dnes už nielen v tlači nie je priestor pre výtvarnú karikatúru, ale vytrácajú sa aj možnosti vystavovať,“ hovorí laureát viacerých medzinárodných cien kresleného humoru. Pri tých ďalších svojich profesiách už nie je tak na očiach, no ich záslužnosť je neoceniteľná. Čo by, pravda, v praxi nemalo automaticky znamenať, že by preto mala byť nedostatočne ocenená.

Ale to nie sú jeho slová, on s vytrvalosťou „pripomína tvorbu zabudnutých legiend“. Bol ochotný a schopný podujať sa napríklad na sizyfovskú robotu zreštaurovať tisíce komiksových obrázkov a oživiť slávneho Jožinka od Jozefa Scheka. Naposledy rozšíril sériu kníh o tomto klasikovi slovenského komiksu publikáciou Nielen Jožinko, a rovnako pripomenul aj ďalšieho dávneho autora knihou Zábranský na Slovensku 1966 - 1971. A ako dramaturg Kremnických gagov sa vlani zaslúžil aj o tamojšiu cenu za celoživotné dielo pre Mariána Vaneka.

Popri publikáciách „pre iných“, kde sa Jablonovský predstavuje ako editor, typograf, grafický dizajnér aj autor sprievodného textu, urobí si občas radosť i vlastnými knižkami, kde ho spoznávame aj ako aforistu. V najnovšej s názvom Neviem ho napríklad inšpirovala športová správa z televízie, že „ani sme o tom nesnívali a sme radi, že sa nám tento sen splnil“ k promptnej odpovedi: „A mne sa splnilo aj to, čo by som nechcel zažiť ani v najhoršom sne.“

V tom lepšom sne si vie predstaviť ďalšie vlastné textové knižky. „A potešil by aj sumár karikatúr z uplynulého desaťročia, akési nadviazanie na reprezentatívnu monografiu, ktorú mi vydal Gratex v roku 2000 pod názvom The Best Cartoons of the 20th Century.“