Neil Young a Crazy Horse opäť nahrávajú

Nový album by mal pripomínať to najtemnejšie, čo spolu nahrali.

27. jan 2012 o 16:45 Kristína Kúdelová, kk

Nový album by mal pripomínať to najtemnejšie, čo spolu nahrali.

Neil Young bol práve na festivale Slamdance v Utahu, kde prišiel spolu s režisérom Jonathanom Demmem prezentovať film Journeys, keď vyhlásil, že znovu nahráva so svojou starou kapelou Crazy Horse. „V publiku sa ozval výbuch potlesku,“ napísal časopis Rolling Stone. Jeden album je už nahraný a na druhom sa vraj už robí. Je možné, že ten hotový je album Toast, Young ho spomínal už v roku 2008. Vtedy vravel, že by mal pripomínať to „najtemnejšie a najlepšie, čo kedy s Crazy Horse nahral“.

Neil Young si okolo seba vytváral viacero hudobných zoskupení, turné už absolvoval aj s hudobníkmi z Pearl Jam. So skupinou Crazy Horse, ktorá vznikla v 60. rokoch, sa nikdy nerozišiel, jej členovia ochotne pribehli spolupracovať, keď ich Young potreboval. S kompletnou zostavou nahral naposledy album Broken Arrow v roku 1996.

Young teraz súčasne pracuje na vydaní druhej časti svojich archívov a píše knihu.