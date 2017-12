Mala to byť krátka návšteva

Roman Polanski sfilmoval divadelnú hru o dvojici manželov, ktorí sa idú zožrať.

27. jan 2012 o 16:53 Miloš Ščepka

Film Boh masakra bol vynikajúcou príležitosťou pre Kate Winsletovú, Christopha Waltza, Jodie Fosterovú a Johna C. Reillyho.

Osemdesiatminútová trpká komédia Romana Polanského Carnage vznikla podľa úspešnej divadelnej hry Boh masakra, ktorú poznáme aj zo slovenských scén. Ponúka pôžitok z dokonale zvládnutého filmárskeho remesla.

Hoci film sa od Nebezpečnej metódy Davida Cronenberga líši témou, žánrom i poňatím, mnohé majú spoločné. Oba filmy mali svetovú premiéru na lanskom festivale v Benátkach, kde nadchli recenzentov, ale neušla sa im žiadna z hlavných cien.

Oba ignorovala Akadémia filmových umení a vied pri rozhodovaní o nomináciách na Oscara. Oba sú nízkorozpočtovými komornými drámami, postavenými na skvelých hereckých výkonoch. Oba nakrútili majstri svetovej kinematografie. Bez potreby vyjavovať závažné posolstvá a hlboké pravdy, zato s radosťou a pôžitkom z dokonale zvládnutého remesla.

Atrakciou je banalita

V parku sa pobili dvaja chlapci. Jeden druhému vybil pár zubov. Ich rodičia sa stretli, aby udalosť formálne uzavreli. Po podpise protokolov pre poisťovne sa sprvu zdržia na kávu, potom ochutnajú koláč, odpovedia na zopár telefonátov, domáci pán ponúkne po poháriku... A krátka formálna návšteva sa zmení na sled tragikomických situácií a dialógov, v ktorých sa odkrývajú skutočné charaktery i skryté konflikty a aj rodinné tajomstvá.

Dráma, ktorá vlastne nemá kladných hrdinov, je skvelou hereckou príležitosťou. V parížskej inscenácii účinkovala Isabelle Huppertovú, v londýnskej Ralph Fiennes, na Broadwayi Jeff Daniels, James Gandolfini a Marcia Gay Hardenová, v pražskom Činohernom klube Ivana Chýlková, Vladimír Kratina a v bratislavskej Aréne Anna Šišková, Richard Stanke, Oľga Belešová a Martin Horňák. Vo filme sú to Kate Winsletová, Christoph Waltz, John C. Reilly a Jodie Fosterová.

Zábavné plazy v teráriu

Pretože americký zatykač za obvinenie z pohlavného zneužívania stále platí, Polanski sa nepohol z Francúzska a celý film, situovaný do New Yorku, nakrútil v Bry-sur-Marne. S výnimkou exteriérových sekvencií pod úvodnými a záverečnými titulkami, v ktorých účinkuje aj režisérov syn Elvis Polanski. Mimochodom, v obraze sa mihne i sám režisér.

Film ctí divadelnú predlohu. Je to konverzačná záležitosť, odohráva sa na jednom mieste v reálnom čase, takže všetko stojí na dialógoch a hercoch. Neexperimentuje s obrazom. Charaktery len letmo načrtáva. Motiváciu postáv neanalyzuje. A už vonkoncom sa nepokúša moralizovať, ale ani nepritakáva.

Chvíľami skôr pôsobí, ako keby nezainteresovaným pohľadom sledoval dianie v teráriu, kde sa práve plazy zvliekajú z kože a pri tom sa navzájom pokúšajú zožrať.

Sami sebe sa smejete!

John C. Reilly si zahral ďalšieho ťuťmáka, ktorí sú jeho hereckému naturelu blízki. Waltz je tu arogantný egoistický workoholik s potrebou vždy a všade dominovať. Ťažiskom je duo matiek. Kate Winsletová prekvapí presvedčivým stvárnením energickej no zároveň vnútorne neistej a povrchnej ženy stredného veku, kým Jodie Fosterová k svojej intelektuálke pristúpila priam expresívne a so sarkazmom. Balansuje na hranici nadhrávania, ale nepôsobí umelo.

Snímka o stretnutí štyroch dospelých ľudí je zábavnou metaforou celého nášho bizarného sveta a ľudskej neschopnosti dorozumieť sa, koexistovať bez sebectva a násilia. Rozosmieva nás, no je to smiech cez slzy.