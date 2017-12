Krátko z filmu: Monty Python budú možno zase spolu - v sci-fi komédii

Kým v novom filme budú Monty Python uvažovať nad schopnosťou robiť "absolútne čokoľvek", tuniská televízia bude pykať za odvysielanie filmu Persepolis.

29. jan 2012 o 17:06 Kristína Kúdelová, kk

Členovia Monty Python sa možno opäť ukážu spolu vo filme, píše časopis Variety. Bolo by to prvýkrát od roku 1983. Filmový projekt sa volá Absolutely Anything, ohlásený je ako sci­fi komédia. Vystupovať by v ňom mali Terry Jones a Terry Gilliam, Michael Palin, John Cleese a Eric Idle by mali nahovoriť hlasy mimozemšťanov, ktorí obdarujú pozemšťanou schopnosťou robiť „úplne čokoľvek“.

video //www.youtube.com/embed/LxQgXgS5G3c

Režiséra filmu Artist Michela Hazanaviciusa ocenilo Združenie amerických režisérov. Je to ďalšia cena pre nemý a čiernobiely film pred očakávanými Oscarmi. „Nebol by problém prehrať súboj s Martinom Scorsesem, Davidom Fincherom, Alexandrom Paynom a Woody Allenom. Ale, samozrejme, vyhrať je úžasné,“ povedal pre Reuters Hazanvicius. Artist vznikal so skromnými cieľmi. „Preto si užívame každý deň, každú ceremóniu, každú cenu,“ dodal.

video //www.youtube.com/embed/OK7pfLlsUQM

Súd s tuniskou televíziou, ktorá odvysiela film Persepolis iránskej režisérky Marjane Satrapiovej žijúcej vo Francúzsku, sa odkladá. Ale obvinenia, že televízia tým „pošpinila posväté hodnoty“, pretrváva. „Je to politický proces. Proces proti desiatim miliónom Tunisanov, ktorí žijú sen o demokratickej krajine,“ povedal pre Guardian riaditeľ televízie.